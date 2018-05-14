14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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FETM elebaşı için mobilya üretmişler

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FETM elebaşı için mobilya üretmişler
Kayseri’deki FETÖ/PDY davasında ortaya çıkan yazışmalara göre, FETÖ elebaşının Pensilvanya’daki malikânesini Boydak Holding’in donattığı belirlendi.
FETM elebaşı için mobilya üretmişler FETM elebaşı için mobilya üretmişler FETM elebaşı için mobilya üretmişler

 

Boydak Holding yöneticileri ile ilgili Kayseri'de görülen dava kapsamında yürütülen soruşturmada hazırlanan rapor, FETÖ- Boydak ilişkisini gözler önüne serdi. 2012'de yapılan şirket içi mail yazışmalarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinin mobilyalarının Boydaklar tarafından gönderildiği ortaya çıktı. Yazışmalarda holdingin Bölge Satış Sorumlusu Osman Şahan'ın, Ürün Müdürü Fatih Mehmet Bozkurt'a gönderdiği mailde, FETÖ evinin tefrişatı için ürün gönderildiğini, devamı olarak da bir miktar daha ürünün acil olarak üretilip gönderildiğini yazıyor. Ürün bedeli esabına 'hayır bedeli' olarak işleneceği belirtiliyor. Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın tutuklu yargılandığı dava 28 Mayıs'ta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Sabah

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