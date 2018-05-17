17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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Tuttuğu dedektif beceriksiz çıktı kocası boşuyor

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Tuttuğu dedektif beceriksiz çıktı kocası boşuyor
5 yıllık evli Adile Ö., eşinin aldattığından şüphelenerek dedektif tuttu. Ancak para ödeyip sonuç alamayınca dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Eve gelen tebligatlarla durumu öğrenen eşi Şener Ö. de boşanma davası açtı.
Tuttuğu dedektif beceriksiz çıktı kocası boşuyor Tuttuğu dedektif beceriksiz çıktı kocası boşuyor Tuttuğu dedektif beceriksiz çıktı kocası boşuyor

Eşinin kendisine olan davranışlarından şüphelenen Adile Ö. aldatıldığını düşünerek yakın bir arkadaşının önerisiyle bir dedektifbuldu. İnternet üzerinden bulduğu dedektif H.B. ile buluşan genç kadınkocasının takip edilmesini istedi. Adile Ö., 7 günlük takip için anlaşarak 4 bin TL verdi. Takibin uzaması üzerine 4 bin lira daha  veren genç kadın sonrasında tuttuğu özel dedektife ulaşamadı. Bir süre sonra kendisini arayan özel dedektifin ‘kocanızla ilgili bir olumsuzluk yok’ demesi üzerine savcılığa giden kadın özel dedektif H.B.’nin kendisini dolandırdığını belirterek şikayetçi oldu.

Aldatıyordu ama kanıtlayamadım

Adile Ö. savcılıkta, “Eşim beni aldatıyordu fakat bunu kanıtlayamadım için bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine internetten araştırma yaptım. Bu kişi H. B. ile telefonlaşarak bürosuna gittim. Eşimle ilgili ayrıntıları anlattım. İlk seferde eşimle ortak olan hesabımdan çekerek 4 bin TL verdim. Takibin uzamasını için 4 bin daha istedi onu da ziynet eşyalarımı satarak verdim. Aradan 1,5 hafta geçti telefonlarıma cevap vermeyince bürosuna gittim.  Büroda çıkan olmadı. Daha sonra beni arayarak “Eşinizle ilgili olumsuz bir durum yok’ dedi. Aradan 2-3 ay geçti benimle irtibata geçmedi, telefonlarıma da cevap vermedi. Şikayetçiyim” dedi.

Eşinden habersiz yaptığı işler yüzünden boşanma aşamasına geldiğini söyleyen Adile Ö.  “Şikayet sonrasında eve tebligat gelmişti. Eşim Şener Ö., görünce bana sordu. Bende her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Bankada bulunan bir kısım parayı çekmem ve ziynet eşyalarımı da sattığımı öğrenince bana boşanma davası açtı. Davamız halen devam etmektedir” dedi.

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