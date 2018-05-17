Org. Akar, Abdullah Gül'e ne tavsiye etti? İşte o görüşmenin perde arkası...

Bu süreçte Genelkurmay Başkanı Org. Akar'ın, devlet görevi dışında, yakın dostu olarak da bilinen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etmesi çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu ziyaretin ardından Orgenaral Hulusi Akar'ın ziyaretiyle ilgili konuştu ve "Bir ziyaret oldu, tehdit, saygısızlık yok" dedi.

O ziyaretin perde arkasını aktaran Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ise “İttifak... Ziyaret... Paranın yönü!” başlığını taşıyan köşe yazısında söz konusu görüşmeden detayları aktardı.

İşte o yazının ilgili bölümü;

"Her ne kadar geride kalmış gibi görünse de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gerçekleşen o ziyaret, belirli mahfillerde çok speküle edilmişti. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın, Gül'le görüşmesinden bahsettiğim çok açık... Anlaşılan o ki Org. Akar, sivil kıyafetle gittiği o ziyarette devlet duyarlılığı ve hemşerilik bağı arasında bir denge tutturmuş.

“O onu dedi, bu bunu dedi’ üzerinden Erdoğan ile Gül arasında açılan mesafenin, bilhassa Gül tarafındaki duygusal kırılmaların, devlet meselelerinde bir kırılmaya dönüşmemesi gereğine işaret edilmiş.

İddia edildiği gibi siyaset de yapılmamış! Yeni hükümet sistemine geçiş sürecinin dikkatli yönetilmesinin ülkenin geleceği açısından değeri vurgulanmış. Erdoğan ve Gül'ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş. Olmaz ama... Dikte edici bir üslup da takınılmamış."