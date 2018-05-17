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Erdoğan’ın Bosna planı Batı'yı çıldırmıştı! İzzetbegoviç gereken cevabı verdi

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Erdoğan’ın Bosna planı Batı'yı çıldırmıştı! İzzetbegoviç gereken cevabı verdi
Avrupalı devletler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'daki Türklerle buluşmasını engelleyici girişimlerde bulununca, Erdoğan Türklerle Bosna'da buluşma kararı almıştı.
Erdoğan’ın Bosna planı Batı'yı çıldırmıştı! İzzetbegoviç gereken cevabı verdi Erdoğan’ın Bosna planı Batı'yı çıldırmıştı! İzzetbegoviç gereken cevabı verdi Erdoğan’ın Bosna planı Batı'yı çıldırmıştı! İzzetbegoviç gereken cevabı verdi

 Konuyla ilgili basında çıkan yalan haberlere Bakir İzzetbegoviç'ten net bir cevap geldi: Hiçbir sorun yok!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) - BatıBalkanlar Zirvesine katılan Boşnak lider Bakir İzzetbegoviç, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BOSNA HERSEK'E VE BÖLGEYE YAKLAŞIMI KONUSUNDA HİÇBİR ZAMAN SORUNUMUZ OLMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupalı Türklerle yapacağı buluşmaya ilişkin basında yer alan farklı görüşleri değerlendiren İzetbegovic, Türkiye'nin Bosna Hersek'e ve bölgeye yaklaşımı konusunda hiçbir zaman sorunları olmadığını söyledi.

"BATI, TÜRKİYE'YE VE ERDOĞAN'A KARŞI DAHA ANLAYIŞLI OLMALI"

İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa'da aşırı tepki gösterildiğini düşündüğünü ifade ederek, "Türkiye, Avrupa adına sorumluluk alırken, aynı zamanda ekonomik anlamda gelişiyor. Avrupalılar, Türkiye ve Erdoğan'a karşı daha anlayışlı olmalı." diye konuştu.

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