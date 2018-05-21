Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın fakirlik fotoğrafları ortaya çıktı!

Son dönemin büyük dolandırıcılık olayı olarak gündeme oturan Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın lüks içinde yaşadığını gösteren fotoğraflarının ardından binlerce kişiyi dolandırmadan önceki ‘fakirlik' dönemine ait fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflarda Mehmet Aydın şimdilerde boşanma aşamasında olduğu ve soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Sıla Aydın ile birlikte görülüyor. Bir mobiletin üstünde eşine poz veren Aydın'ın bakımsız hali dikkat çekiyor.
Bir başka fotoğrafta ise Aydın arabaya yaslanarak eşine poz veriyor. Aydın'ın Çiftlik Bank olayından sonraki fotoğraflarında ise özel jetlerle seyahat ederken görülüyor. Aydın, Uruguay'da da son model bir Ferrari kullanırken görüntülenmişti. Korumasının Kıbrıs'ta kokain alemleri düzenlendiğini anlattığı Aydın'ın kumar oynamak için de 100 bin dolar ile Bahamalar'da lüks bir otelin kumarhanesine gittiğini ve yakınındaki isimlerden biri Milliyet.com.tr'ye anlatmıştı.
500 MİLYON KAYIP
Mehmet Aydın'ın başında olduğu organizasyon 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira topladı. Bu paranın 687 milyon, 838 bin lirası katılımcılara geri ödendi. Sistem kapsamında 58 milyon 126 bin liralık çiftlik, fabrika gibi tesisler alındı. Yaklaşık 500 milyon liranın akıbeti ise bilinmiyor... Mehmet Aydın ise Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor.
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın fakirlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Son dönemin büyük dolandırıcılık olayı olarak gündeme oturan Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın lüks içinde yaşadığını gösteren fotoğraflarının ardından binlerce kişiyi dolandırmadan önceki ‘fakirlik' dönemine ait fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflarda Mehmet Aydın şimdilerde boşanma aşamasında olduğu ve soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Sıla Aydın ile birlikte görülüyor. Bir mobiletin üstünde eşine poz veren Aydın'ın bakımsız hali dikkat çekiyor.
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