21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:27Yatsı 22:09
    • 33°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 102.857 0.00
  • Altın: 188,836 1.18
  • Dolar: 4,5693 1.82
  • Euro: 5,3724 1.72

Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın fakirlik fotoğrafları ortaya çıktı!

»
Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırmadan önceki ‘fakirlik' dönemine ait fotoğrafları da ortaya çıktı.
Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın fakirlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın fakirlik fotoğrafları ortaya çıktı! Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın fakirlik fotoğrafları ortaya çıktı! Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın fakirlik fotoğrafları ortaya çıktı!

Son dönemin büyük dolandırıcılık olayı olarak gündeme oturan Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın lüks içinde yaşadığını gösteren fotoğraflarının ardından binlerce kişiyi dolandırmadan önceki ‘fakirlik' dönemine ait fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflarda Mehmet Aydın şimdilerde boşanma aşamasında olduğu ve soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Sıla Aydın ile birlikte görülüyor. Bir mobiletin üstünde eşine poz veren Aydın'ın bakımsız hali dikkat çekiyor.

Bir başka fotoğrafta ise Aydın arabaya yaslanarak eşine poz veriyor. Aydın'ın Çiftlik Bank olayından sonraki fotoğraflarında ise özel jetlerle seyahat ederken görülüyor. Aydın, Uruguay'da da son model bir Ferrari kullanırken görüntülenmişti. Korumasının Kıbrıs'ta kokain alemleri düzenlendiğini anlattığı Aydın'ın kumar oynamak için de 100 bin dolar ile Bahamalar'da lüks bir otelin kumarhanesine gittiğini ve yakınındaki isimlerden biri Milliyet.com.tr'ye anlatmıştı.

500 MİLYON KAYIP

Mehmet Aydın'ın başında olduğu organizasyon 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira topladı. Bu paranın 687 milyon, 838 bin lirası katılımcılara geri ödendi. Sistem kapsamında 58 milyon 126 bin liralık çiftlik, fabrika gibi tesisler alındı. Yaklaşık 500 milyon liranın akıbeti ise bilinmiyor... Mehmet Aydın ise Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
"Fatih Hristiyan mıydı?" sorusuna ilginç cevap!"Fatih Hristiyan mıydı?" sorusuna ilginç cevap!Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’in Hristiyan olduğu yönündeki iddialar için ilginç açıklamalarda bulundu.
Barış Atay vekil adayı oldu! Partisi şaşırtmadıBarış Atay vekil adayı oldu! Partisi şaşırtmadıSkandal sözleriyle gündeme gelen oyuncu Barış Atay, Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili aday adayı oldu.
Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı?Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı?Allah (c.c)'ün en kıymetli ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerifi, hakkıyla ihya edebilmeniz için yapmanız gereken ibadetleri sizler için araştırdık. İşte Ramazan ayında yapıldığında fazileti büyük olan ibadetler...
Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın fakirlik fotoğrafları ortaya çıktı!Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın fakirlik fotoğrafları ortaya çıktı!Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırmadan önceki ‘fakirlik' dönemine ait fotoğrafları da ortaya çıktı.
Eren Erdem'e büyük şok! Kabul edildiEren Erdem'e büyük şok! Kabul edildiListe dışı kalarak milletvekili aday listesine giremeyen CHP milletvekili Eren Erdem, eşi ve çocuğu ile birlikte bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isterken şok yaşadı.
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı!FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı!Bursa’da FETÖ/PDY’ye üye olmak suçlarından haklarında dava açılan karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı.
  • AK Parti'de Süleyman Soylu bombası21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:56
  • Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:49
  • Erdoğan manşetlerde! Hiç konuşmasaydı dahi...21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:40
  • ABD'den sonra Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı!21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:32
  • Diyanet'ten Ramazan'da 'israf' uyarısı21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:05
  • Oy kullanacaklar dikkat! Yarın ilan ediliyor21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:45
  • İlker Başbuğ aday olacak mı? cevap verdi21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:27
  • ÖĞDER’den İsrail’e tepki yorumu: Lafla peynir gemisi yürümez21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:19
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:15
  • MEB'den müjde! Artık her ay verilecek21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri