Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın fakirlik fotoğrafları ortaya çıktı!

Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırmadan önceki ‘fakirlik' dönemine ait fotoğrafları da ortaya çıktı.

Son dönemin büyük dolandırıcılık olayı olarak gündeme oturan Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın lüks içinde yaşadığını gösteren fotoğraflarının ardından binlerce kişiyi dolandırmadan önceki ‘fakirlik' dönemine ait fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflarda Mehmet Aydın şimdilerde boşanma aşamasında olduğu ve soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Sıla Aydın ile birlikte görülüyor. Bir mobiletin üstünde eşine poz veren Aydın'ın bakımsız hali dikkat çekiyor.



Bir başka fotoğrafta ise Aydın arabaya yaslanarak eşine poz veriyor. Aydın'ın Çiftlik Bank olayından sonraki fotoğraflarında ise özel jetlerle seyahat ederken görülüyor. Aydın, Uruguay'da da son model bir Ferrari kullanırken görüntülenmişti. Korumasının Kıbrıs'ta kokain alemleri düzenlendiğini anlattığı Aydın'ın kumar oynamak için de 100 bin dolar ile Bahamalar'da lüks bir otelin kumarhanesine gittiğini ve yakınındaki isimlerden biri Milliyet.com.tr'ye anlatmıştı.



500 MİLYON KAYIP



Mehmet Aydın'ın başında olduğu organizasyon 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira topladı. Bu paranın 687 milyon, 838 bin lirası katılımcılara geri ödendi. Sistem kapsamında 58 milyon 126 bin liralık çiftlik, fabrika gibi tesisler alındı. Yaklaşık 500 milyon liranın akıbeti ise bilinmiyor... Mehmet Aydın ise Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor.