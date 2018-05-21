Sıcak saatler! Erdoğan ve Yıldırım Genel Merkez'de

24 Haziran seçimleri için yoğun mesai sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez binasında sabahın ilk ışıklarından itibaren milletvekili listesi üzerinde çalışıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde partinin genel merkezine gelerek milletvekili adayı listelerine son şeklini vermek için mesaiye başladı.

Erdoğan ve Yıldırım'a Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da eşlik ediyor. AK Parti'den 294 millettvekili yeni dönemde de vekil olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvuru yapan 160-170 civarında milletvekilinin yeni dönemde listelerde yer almayacağı belirtiliyor.

AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'na dahil olan BBP'nin adayları AK Parti çatısı altında seçime girecek. Kaç BBP'li vekilin listede yer alacağı merak ediliyor.

AK Parti'nin 27 Dönem Milletvekili adaylarının yer aldığı liste bugün saat 15.00 ila 16.00 arasında YSK'ya teslim edilecek. Listeyi Ahmet Sorgun'un teslim etmesi bekleniyor.

Milletvekili listelerinin 17.00'a kadar YSK'ya teslim edilmesi gerekiyor. Şu ana kadar listesini YSK'ya teslim eden tek parti MHP oldu.

HABERTÜRK