Erdoğan yeni vekil kriterini açıkladı: Onları vekil listesine koymadık çünkü...

Erdoğan, vekil listeleri hakkında 'yeni kriterler' ve liste dışında kalan isimler ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Listemiz İnşallah hayırlı olur diyerek sözlerine başlayan CumhurbaşkanıErdoğan, "Ehliyet, liyakat önemli. Parlamentodaki prensiplerimize dikkat etmemiş, devamda hassasiyet göstermemiş arkadaşlarımızı listelere koymadık, koymuyoruz" dedi.

"YAZILI TAAHHÜT ALINDI"



Bu seferki aday belirleme sürecinde farklı bir hassasiyet daha gösterdiklerini açıklayan Erdoğan, "Aday adayı arkadaşlardan yazılı bir taahhüt aldık. ‘Haftanın üç günü Ankara’dasınız. Üç günü dışında, hepinizin seçim bölgenizde ofisleriniz olacak. O ofislerde çalışmaları yürüteceksiniz. Oralardaki çalışmalarınızı da her hafta rapor edeceksiniz.’ dedik. Bunların taahhüdünü de arkadaşlardan yazılı olarak aldık.” dedi.