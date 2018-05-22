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Kenan Sofuoğlu adaylık sürecini anlattı! 'Cumhurbaşkanımızla telefonda...'

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AK Parti Sakarya milletvekili adayı olarak 3. sıradan gösterilen eski milli sporcu Kenan Sofuoğlu, AK Parti Sakarya İl Teşkilatı'nın düzenlediği basın toplantısına katıldı.
Kenan Sofuoğlu adaylık sürecini anlattı! 'Cumhurbaşkanımızla telefonda...'
Kenan Sofuoğlu adaylık sürecini anlattı! 'Cumhurbaşkanımızla telefonda...' Kenan Sofuoğlu adaylık sürecini anlattı! 'Cumhurbaşkanımızla telefonda...' Kenan Sofuoğlu adaylık sürecini anlattı! 'Cumhurbaşkanımızla telefonda...'

AK Parti Sakarya Milletvekili adayı eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, bugüne kadar yaptığı her şeyde elinden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştığını belirterek, "Tabii ki bu yüklenen görevde de inşallah elimden geleni yapacağım. Allah'ın izniyle de başta memleketim Sakarya olmak üzere ülkemize faydalı işler yapmak için hep uğraşacağız." dedi. 

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sunmasının ardından AK Parti Sakarya milletvekili adayı olarak 3. sıradan gösterilen Sofuoğlu, AK Parti Sakarya İl Teşkilatı'nın düzenlediği basın toplantısına katıldı.

Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, her şeyin kendisi için hızlı geliştiğini söyledi.

Sofuoğlu, dün milletvekili adaylarının açıklanmasının ardından başlayan hızlı hareketlenmenin bugün de devam ettiğini ifade etti.

- "Rabbim inşallah faydalı şeyler yapmayı nasip eder"

Teşkilattaki büyüklerinden öğreneceği çok şey olduğunu dile getiren Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Her şey çok hızlı gelişti. Dün Cumhurbaşkanımızla telefon görüşmemizden sonra, benim adaylık başvurum yoktu, önce onu yetiştirdik. Birkaç saat sonra listelerde ismimi görmem ve bugün erkenden koşuşturmacaların başlaması benim için hızlı gelişti. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti teşkilatlarına teşekkür ediyorum. 

Bana böyle görev yüklendiği için de kendimi sorumlu hissediyorum çünkü bugüne kadar yapmış olduğum her şeyde elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışmışımdır. Tabii ki bu yüklenen görevde de inşallah elimden geleni yapacağım. Allah'ın izniyle de başta memleketim Sakarya olmak üzere ülkemize faydalı işler yapmak için hep uğraşacağız. Dünyanın her bir yerini gezdim 20 yıl boyunca çok şeyler, çok yerler gördük. İnşallah kazandığımız o tecrübeleri buradaki teşkilatlardaki büyüklerimizin desteğiyle de inşallah memleketimize, ülkemize faydalı olmak için kullanacağım. Daha yolun başındayım, öğrenecek çok şeyim var, hakkımızda hayırlısı olur inşallah. İnşallah faydalı işler yapmayı Rabbim bize nasip eder." 

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