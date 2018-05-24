24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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AK Parti'de heyecan dorukta! Erdoğan bekleniyor

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AK Parti'de heyecan dorukta! Erdoğan bekleniyor
AK Parti aday tanıtım toplantısını bugün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Salonda inanılmaz bir kalabalık var, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi bekleniyor.
AK Parti'de heyecan dorukta! Erdoğan bekleniyor AK Parti'de heyecan dorukta! Erdoğan bekleniyor AK Parti'de heyecan dorukta! Erdoğan bekleniyor

 

AK Parti, bugün 14.00'da aday tanıtım toplantısını gerçekleştirecek. Partinin 600 milletvekili tanıtılırken, seçim beyannamesi de duyurulacak. Toplantıya cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, BBP ve MHP'nin kurmayları da katılacak.

SALONDA HEYECANLI BEKLEYİŞ

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nı izleyecek partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen partililer, erken saatlerde Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Partililer, oluşturulan güvenlik noktalarında yapılan aramanın ardından salona alınıyor.
 

Toplantı için hazırlanan salona, üzerinde "İrade, erdem, cesaret" yazılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı ve AK Parti flamaları asıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondakileri selamlaması için platform hazırlandı. Partililerin etkinliği rahat izlemesi için de kürsünün üzerine büyük boyutlu ekran kuruldu. Erdoğan'ın konuşma yapacağı kürsünün kurulu olduğu platformun önüne "Vakit Türkiye Vakti" yazılı pankart asıldı.Salonda, "Güçlü Meclis güçlü Türkiye", "Yaparsa yine AK Parti yapar", "Millet karar verecek, güven ve istikrar devam edecek" yazılı pankartlar dikkati çekti.Toplantıya çok sayıda gazeteci akredite oldu. Gazetecilerin rahat çalışabilmesi için salonda alan ayrıldı.

146 DEV PROJE DUYURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı seçim beyannamesinde 146 dev projenin açıklanması bekleniyor.

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