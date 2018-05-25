25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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Şükran Hanım aşk dolandırıcısına kıyamadı

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Şükran Hanım aşk dolandırıcısına kıyamadı
Bağcılar’da yaşayan 35 yaşındaki Şükran Ö., sosyal medyada erkek hesabı açıp 4 yıl boyunca evlenme vaadiyle kendisini kandıran, para, kıyafet ve telefon isteyen Serpil Karahasan’ın, az ceza alması için etkin pişmanlıktan yararlanmasına izin verdi.
Şükran Hanım aşk dolandırıcısına kıyamadı Şükran Hanım aşk dolandırıcısına kıyamadı Şükran Hanım aşk dolandırıcısına kıyamadı

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açıklanan gerekçeli karara  göre, Serpil Karahasan yakışıklı erkek fotoğraflarını kullanarak Facebook sitesinde “Kaan Yıldız” ismiyle sahte hesap açtı. Bu hesabı görüp profildeki erkek fotoğrafından etkilenen müşteki Şükran Ö. arkadaşlık isteği gönderip cep telefonu numarasını mesaj attı. Bir süre sonra Şükran Ö.’nün telefonuna cevapsız bir çağrı geldi. Şükran Ö. bu numarayı aradığında kendisini Kaan Yıldız’ın ablası olarak tanıtıp kardeşinin müsait olmadığını söyleyerek telefonu kapattı. Sonrasında Şükran Ö. ile ‘Whatsapp’ üzerinden yazışmaya başladılar.

HAYALİ SEVGİLİ TELEFONA HİÇ ÇIKMADI

Şükran Ö. erkek zannettiği ve evlenmek niyetinde olduğu Kaan Yıldız ile telefonda veya yüz yüze görüşmek istediğinde kendisini ablası olarak tanıtan Serpil Karahasan ile görüştü. Sözde Kaan Yıldız Şükran Ö.’ye yazdığı mesajlarında ablasının kendisini çok beğendiğini söyleyerek, “Ailemiz için uygun bir eş adayısın. Bugüne kadar görüşüp konuştuğum kızlarla bir sonuç alamadım. Görüşmeden ve konuşmadan evlenmemiz daha hayırlı” diyerek ikna etti.

4 YILIN SONUNDA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Yaklaşık 4 yıl süren karşılıklı mesajlaşmak serüveninde Serpil Karahasan,  Facebook profili Kaan Yıldız’a aşık ettiği Şükran Ö.’den çeşitli bahanelerle farklı zamanlarda para, telefon ve kıyafet istedi. Evlilik hayalleri kuran Şükran Ö., çok güvendiğini söylediği Kaan Yıldız’a istediği paraları, kıyafetleri ve son model cep telefonunu gönderdi. Bununla da yetinmeyen Serpil Karahasan, Şükran Ö.’den galeri açmak için 300 bin lira para istedi. Şükran Ö. de bu kadar parasının olmadığını söyleyince ayrılmakla, kendisine gönderdiği yarı çıplak fotoğraflarını Facebook’ta yaymak, ailesi ve arkadaşlarına göndermekle tehdit etti. Bu konuşmadan sonra Şükran Ö. dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu. Polisle yaptığı işbirliği sonucunda Serpil Karahasan’a 300 bin lirayı vereceğini söyleyerek buluşma ayarladı ve sanık burada yakalandı.

CEZASININ DÜŞÜRÜLMESİNE RIZA GÖSTERDİ

Mahkeme, Serpil Karahasan’ın Şükran Ö.’yü tehdit edip haksız menfaat elde etmeye çalışarak nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarını işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Heyet, Serpil Karahasan’ı ‘Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının zincirleme şekilde araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla  5 yıl  hapis  ve 2000 gün adli para cezasına çarptırıldı. Ancak soruşturma aşamasında Serpil Karahasan’ın zararını giderdiği, Şükran Ö.’nün etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rıza gösterdi. İyi hal indirimi de uygulandı ve 1 yıl 4 ay 20 gün hapis ve 555 gün adli para cezasına düşürüldü. Şantaj suçundan ise indirimlerle birlikte 10  ay hapis ve 4 gün adli para cezasına çarptırıldı ve hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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