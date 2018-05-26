Türk askeri müdahale etti! Küstah Fransız, ve İngiliz bayrağımızı indirmeye çalıştı!

LEFKOŞA'da, Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan şehitler anıtındaki Türk bayraklarını indirme girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
Olay, Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan şehitler anıtında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan İngiliz Ross Alan Stevens (30) ve Fransız Marc leon Edward Chamıchıan (23), elçiliğin karşısındaki bayrakları indirmek için direğe tırmandı.
ASKER İZİN VERMEDİ
Bu sırada elçilikte görev yapan askerler olay yerine giderek bayrağı indirmeye çalışan şüphelilere müdahale etti. Olay yerine gelen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Polise teslim edildikten sonra Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan iki kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Polisin olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturması devam ediyor.