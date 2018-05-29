Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Seçim maratonumuz 24 Haziran akşamı inşallah zaferle sonuçlanacak. Seçimlerde hedefimize ulaşabilmenin yolu önce İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor.
ayrıntılar gelecek..
|İmsak 03:35
|Güneş 05:29
|Öğle 13:07
|İkindi 17:05
|Akşam 20:34
|Yatsı 22:20
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Seçim maratonumuz 24 Haziran akşamı inşallah zaferle sonuçlanacak. Seçimlerde hedefimize ulaşabilmenin yolu önce İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor.
ayrıntılar gelecek..