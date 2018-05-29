29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aday tanıtım programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

 


Seçim maratonumuz 24 Haziran akşamı inşallah zaferle sonuçlanacak. Seçimlerde hedefimize ulaşabilmenin yolu önce İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor.

ayrıntılar gelecek..

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