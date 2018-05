Ak Partili başkan olduğu iddia ediliyordu! Polise tokat atan kişi bakın kim çıktı

Sosyal medyada AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın bir trafik polisine tokat attığı iddia edilen görüntü paylaşıldı.

Görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yapılan araştırmada, polise tokat atan kişinin Sinan Erdem Arslan olmadığı, galerici İ.B olduğu bildirildi.

9 Mart 2018 günü saat 14.30 sıralarında, Bağcılar Barbaros Mahallesi 169. sokakta trafik tıkandı.

Trafiği açmak için Bağcılar Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı çekicide görevli polis memuru A.S ile çekici şoförü M.K sokağa geldi. A.S ve M.K yolda düzensiz halde trafiği tıkayan araçları çektiği sırada, polis memuru A.S, trafiği tıkayan aracın sürücüsü İ.B'yi aracını çekmesi konusunda uyardı.

İddiaya göre uyarıları dikkate almayan İ.B polise küfür ederek hakarette bulundu ve park halindeki başka bir aracın aynasına yumruk vurarak zarar verdi. Daha sonra da polis memuruna sert bir tokat attı. Bu sırada İ.B'nin babası M.B de olay yerine gelerek oğlu ile birlikte polise küfür ve hakarette bulundu.

İ.B ve babası M.B, gözaltına alınarak Güneşli Polis Merkezine götürüldü. Galerici İ.B. ve babası M.B'ye görevli memura mukavemetten yasal işlem yapıldığı ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.

AK PARTİLİ ARSLAN'DAN AÇIKLAMA

9 Mart’ta yaşanan ve sosyal medyada yer alan AK Partili Gençlik Kolları Başkanının polise saldırdığı yönündeki iddialarla ilgili AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan, Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu’nda bulunan Ramazan etkinlik alanında basın açıklaması yaptı. Arslan, yaptığı açıklamada, saldırganın AK Parti ve Bağcılar Gençlik Kollarıyla ilgisinin ve alakasının bulunmadığı söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından açıklama yapan AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan, “İstanbul Bağcılar ilçesinde polisimize yönelik hain bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Sosyal medya hesapları aracılığıyla bu menfur olayın Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendiğim AK Parti’mize mal edilmesi amacıyla kirli bir oyuna girişildiği görülmektedir. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları başkanı olarak şahsımla ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Seçim sürecine girdiğimiz şu günlerce bu tip provokatif olaylar geçmişte olduğu gibi bugün de amacına ulaşamayacak halkımızın feraseti ve basireti galip gelecektir. 2023 hedefleri doğrultusunda kutlu yürüyüşümüz devam edecektir.16 yıldır AK Parti iktidarı ile ekonomimiz büyümekte ve dünya çapında büyük yatırımlar yapılmaktadır ve halkımızın refah seviyesi artmaktadır. Hiçbir güç ülkemizin büyümesini ve muasır medeniyetler seviyesini aşmasına engel olamayacaktır. Genel başkanımızın izinde halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla çıktığımız ve gece gündüz çalıştığımız bu yoldan hiç kimse bizi alıkoyamayacaktır. Ayrıca gecesini gündüzüne katarak emniyetimiz için çaba sarf eden polisimize gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırının failinin en ağır cezaya çarptırılacağına olan inancımız tamdır” dedi.

“YARIN ŞAHISLA İLGİLİ VE GÖRÜNTÜYÜ YAYANLARLA İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ”

Yasal sürecin başlatılacağını söyleyen Arslan, ”Akşam saatlerinde iftar saatlerinde sosyal medya hesaplarından böyle bir paylaşımda bulunulmuş. O şahsın benimle alakası olduğuna yönelik hesaplarda paylaşılmış. O şahsı araştırdığımızda kimliğine ilişkine ulaştık. Kendisi bir galericisi trafik polisiyle bir münakaşaya girmişler. Trafik polisi kirli bir saldırıda bulunmuş. Biz burada o saldırıyı kınıyoruz. İnşallah en kısa sürede hesabını verecektir. Yarın hukuki süreci başlatacağız. Şuanda hepsinin bilgileri var bizde. Kendileri yaydıktan sonra, bu yayılan görüntünün yanlış olduğunu öğrendiklerinde resmi hesaplarından kaldırmışlar. Bu kaldıranların da görüntüleri var bizde, hepsiyle ilgili hukuki süreç başlatılacak” diye konuştu.