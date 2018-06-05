Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Ülke sevdalısı ve vatan kahramanı’ olarak nitelediği Alaattin Çakıcı, af tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yeni bir mektup kaleme aldı.

Alaattin Çakıcı’nın avukatı tarafından kamuoyuna açıklanan mektupta kendisini ‘muaf’ tutularak ‘af’ talep eden Çakıcı’nın mektuba “Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum” ifadeleri ile başlaması dikkat çekti.

MHP lideri Bahçeli izin de “Bedenini ve ruhunu, ölçü devletin bekası ise hiç düşünmeden yanan kor ateşin içinde yeğleyen erdemli son Türkmen Beyine, ziyaretime geldiğinden dolayı kendilerine kalbi teşekkür eder saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı. Mektubunda “Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım, sizden kendi adıma hiçbir şey istemiyorum” diyen Çakıcı şunları yazdı: “Ben öpülecek eli öperim, öpülmeyecek ele de tüküren bir adamım, kimseden rica dilemedim ömrümde, şu an kendi adıma hiçbir türlü af istemiyorum, çıkardığınız afta ‘Alaattin Çakıcı muaftır’ ibaresini yasal olarak ekleyiniz. Ama bu konuyla ilgili sizden rica ediyorum milletin önünde. Bürokraside rica, astın üste emridir, lütfen bu rica kelimesini yanlış anlamayın teşekkür mahiyetinde size rica ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Şu rahmet ayında anaların, babaların, çocukların ve annelerinin kapalı duvarlar arkasında aileleri için hasret ateşiyle yanıp kül olan bu insanları sevindirirsiniz, neden ilk turda seçimi kazanamayasınız. Rabbim iyi düşünüp kendine teslimiyet duygularıyla bağlı olanları yarı yolda bırakmaz. Eğer teslimiyetini Yüce Rabbime ise sizin kimseye ihtiyacınız yok.”

‘SENİ SEVMEM SEN DE BENİ SEVMEZSİN’

Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daha önce de mektuplar yazmış, bu mektuplarında ve mahmekede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve dönemin Adalet bakanı Bekir Bozdağ’a tehditler ve hakaretler yağdırmıştı. Çakıcı’nın kesinleşen hükümlerinden biri de Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan aldığı mahkumiyet.

İşte Çakıcı’nın o mektupları;

1 Ocak 2017 / Çocuklar üzerinden tehditler

“Savaşın dışında Başkomutanım değilsiniz... Devlet Bahçeli’nin düne kadar sizi vatan hainliği ile suçladığını ne çabuk unuttunuz? Sürekli sizi hedef göstermesine rağmen bir herif gibi konuşamayan Adalet Bakanınız eliyle, koluyla, vücut diliyle, ses tonuyla saraydaki zarif harem ağalarına benziyor ve bu kişiyle ilgili işlem yapmıyor. “

“...Oğlunla ilgili bir lafı 15 Temmuz evveli söylemiştim, Konunun arkasında sen çıkarsan diye belirttiğim mahkeme zaptında bellidir... “...Ancak çocuklarınızla ilgili 15 Temmuz öncesinde bir laf etmiştim. Doğrudur. O günün koşullarında söylediğim sözümün arkasındayım.”

28 Ocak 2017 / Bahçeli’ye güvenirsen ayazda kalırsın

“Anayasa paketinin meclisten geçerek onay alması (ilk dört madde hariç) size verilen yetki 1876 1. Meşrutiyet yetkilerinden çok daha geniştir. Dilediğiniz zaman meclisi fesih edebiliyorsunuz. Bahçeli’ye güvenirseniz MHP oylarıyla ilgili ayazda kalabilirsiniz.”

2 MART 2017 / Şahsınıza saygı duymuyorum

“...Şahsınıza saygı duymuyorum... Mahkeme-i Kübra’da bile senden özür dilemem. Buradan nakil edilmememin arkasında sen varsın. KOAH’tan ölürsem sorumlusu sensin..”

5 MAYIS 2016 / BAŞBAKAN YILDIRIM’A AÇIK TEHDİT

“...Ülkemiz ve coğrafyamız bir ateş sürecinden geçerken tepeden bir baskıyla çocukları hırsız olan bir adama hükümeti nasıl teslim edebildin? AKP’de ondan kat kat onurlu milletvekilleri varken onlardan birini geçirmeniz gerekmez miydi? Beni sürekli ziyaret eden MHP İstanbul Milletvekili ‘Durmuş Ali Torlak’ bana bir mesaj iletiyor oğluma yapmış olduğu bir yanlışlık ile ilgili, Erzincan kaynaklı. Kendisine şöyle diyorum. Kendine çocuklarına dikkat etsin...