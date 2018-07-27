27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:01Güneş 05:48Öğle 13:17İkindi 17:11Akşam 20:33Yatsı 22:13
    • 32°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 34°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 95.082 0.28
  • Altın: 191,113 -0.02
  • Dolar: 4,8715 0.38
  • Euro: 5,6631 0.03

AYM'den FETÖ'cülerin iddiasını çürüttü!

»
AYM'den FETÖ'cülerin iddiasını çürüttü!
Anayasa Mahkemesi,FETÖ üye olmak suçundan tutuklanan eski bir hakimin, cezaevinde kalabalık koğuşta bulunması dolayısıyla kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti
AYM'den FETÖ'cülerin iddiasını çürüttü! AYM'den FETÖ'cülerin iddiasını çürüttü! AYM'den FETÖ'cülerin iddiasını çürüttü!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Yüksek Mahkemenin, FETÖ sanıklarının yargılandıkları davalarda da dile getirdikleri, kalabalık koğuşta tutulmaları nedeniyle hak ihlali yaşandığı iddialarına yönelik bir kararı yayımlandı.

Karara göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bir hakim, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen tutuklu, bulunduğu koğuştaki kişi sayısının fazla olduğunu, bu sayının azaltılmasını talep ederek infaz hakimliğine başvurdu. Hakimlik, tutuklunun talebini reddetti.

Tutuklunun, bu karara ilişkin Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz da reddedildi.

Bunun üzerine tutuklu, cezaevinde kalabalık odada tutulma nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvurucu, sıcak su imkanından yeterince yararlanamadığını, eşya dolabı ve ranza sayısının yetersiz olduğunu da öne sürdü.

Yüksek Mahkeme, iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez buldu.

- Karardan

Başvurucunun, tutulduğu odanın aşırı kalabalık olması nedeniyle ileri sürdüğü eksiklikler dışında başkaca bir eksiklikten, yetersizlikten, kamu görevlilerinin kasıtlı uygulamasından şikayet etmediğinin bildirildiği kararda, başvurucunun aşağılanmasını amaçlayan bir muameleye maruz kaldığını da ileri sürmediği aktarıldı.

Kararda, başvurucunun kişisel temizliğini sağlayabilmesi için gereken sıcak suyun yeterince verilmemesi ile havalandırmanın yetersiz olması iddialarının Ceza İnfaz Kurumunun yazısı ile doğrulanmadığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde çok sayıda kişi hakkında tutuklama tedbirinin uygulandığı hatırlatılan kararda, bu öngörülmeyen durum sonucunda ülke genelindeki tutuklu sayısının kısa sürede arttığı anlatıldı.

Başvurucunun da tutuklu bulunduğu cezaevindeki kişi sayısının, kurum kapasitesinin üzerine çıktığı ifade edilen kararda, cezaevi idaresince odalardaki ranza ve dolap sayısının artırılması gibi tedbirler alınarak mahpusların koşullarında yetersizlik oluşmasına engel olunmaya çalışıldığı belirtildi.

Faaliyete geçirilen ceza infaz kurumlarına toplu nakillerin gerçekleştirilmesi gibi yeni tedbirlerin alındığı anlatılan kararda, bazı tutukluların bir süre sonra serbest bırakılmasıyla ceza infaz kurumundaki kişi sayısında azalma meydana geldiği, başvurucunun tutulduğu odadaki mahpus sayısının oda kapasitesinin altına düştüğü bildirildi.

Kararda, başvurucunun tutulduğu odanın her mahpus için mutfak ve açık havalandırma alanları gibi ortak yaşam alanları ile kişi başına 4,25 metrekarelik kullanım alanının bulunması nedeniyle yeterli standartlara sahip olabildiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Başvurucunun, odadaki kalabalık nedeniyle ranzadaki yatakta uyuyamadığını ve diğer mahpuslarla dönüşümlü olarak yerlerdeki yatakta uyumak zorunda kaldığını ileri sürdüğü ifade edilen kararda, bu hususun cezaevi idaresince de doğrulandığı aktarıldı.

Yüksek Mahkemenin kararında şu tespitlerde bulunuldu:

"Başvurucu, kendisine düzenli biçimde muhafaza edilen ayrı bir yatak ile temiz tutulmasının sağlanması için gerekli sıklıkta değiştirilen ayrı ve uygun bir yatak takımı sağlanmadığını ileri sürmemiştir. Başvurucu, ayrıca yatağını başka mahpuslarla paylaştığını, bir veya birkaç kişi ile birlikte uyumak mecburiyetinde kaldığını veya kişi sayısına göre yetersiz sayıda yatak verilmesinden dolayı belirli saat aralıklarıyla diğer mahpuslarla nöbetleşe uyumak zorunda bırakıldığını da iddia etmemiştir. Başvurucu, zaman zaman ranzadaki yatakta uyuyamaması, kabalık nedeniyle meydana gelen karışıklık ve gürültü sonucu uyuma koşullarının kötüleştiğinden de bahsetmemiştir.

Bu durumda zaman zaman kendisine ayrılmış yerdeki yatakta uyuyup ranzadaki yataklarda uyuyamamasının başvurucunun üzerinde ağır bir bedensel ve ruhsal yük oluşturduğu söylenemeyecektir."

- "Asgari eşik derecesinin aşılmadığı sonucuna varılmıştır"

Odada yeterli eşya dolabının bulunmamasının başvurucunun sağlığı ve üzerinde yaratabileceği etkinin ağır olduğunun değerlendirilemeyeceği vurgulanan kararda, odada 16 eşya dolabının bulunduğu, özel eşyalarını muhafaza edebilmeleri için de mahpusların komidin almalarına izin verildiği belirtildi.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Somut olaydaki tutulma koşulları ayrı ayrı ve başvurucu üzerindeki toplu etkileri hesaba katılarak değerlendirildiğinde söz konusu asgari eşik derecesinin aşılmadığı sonucuna varılmıştır. Başvurucunun koşulların yetersizliğine ilişkin itirazlarının değerlendirildiği kararların ilgili ve yeterli şekilde gerekçelendirilmediğine ilişkin şikayetinin de söz konusu kararlarda belirtilen gerekçeler dikkate alındığında açıkça dayanaktan yoksun olduğu kanaatine varılmıştır."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ekmek zammı mahkemelik oluyorEkmek zammı mahkemelik oluyorİstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, dün açıklanan ekmek zammıyla ilgili, "Dava açarak zammı geri almaya çalışacağız" dedi.
AYM'den FETÖ'cülerin iddiasını çürüttü!AYM'den FETÖ'cülerin iddiasını çürüttü!Anayasa Mahkemesi,FETÖ üye olmak suçundan tutuklanan eski bir hakimin, cezaevinde kalabalık koğuşta bulunması dolayısıyla kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti
Erdoğan'dan kriz lobilerini çıldırtacak teklif!Erdoğan'dan kriz lobilerini çıldırtacak teklif!Başkan Erdoğan BRICS zirvesinde" Daha adil, daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu amacıyla, hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda ortak hareket edebiliriz." çağrısında bulundu.
İşte Uzunkaya'nun ilk sözleri!İşte Uzunkaya'nun ilk sözleri!Cumhurbaşkanı Kararı'yla Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Celal Uzunkaya Genel Müdürlük binasında mesai arkadaşlarına bir konuşma yaptı.
Maket telefonla büyük vurgunMaket telefonla büyük vurgunİstanbul ve Antalya'da, kalabalık sokaklarda hedef aldıkları kişilere yarı fiyatına akıllı telefon satacaklarını söyleyerek maket telefon verip 625 bin TL'lik vurgun yapan çete çökertildi.
Türk Büyükelçilik çalışanı kayboldu!Türk Büyükelçilik çalışanı kayboldu!Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Türk Büyükelçiliği'nde çalışan bir sekreterin kaybolduğu iddia edildi. Meksiko Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
  • Adnan Oktar ile Mehmet Baransu'nun gizli buluşması27 Temmuz 2018 Cuma 11:41
  • Rahip Brunson'un evinin önünde hareketli dakikalar27 Temmuz 2018 Cuma 11:38
  • Papazı yeniden tutuklayın27 Temmuz 2018 Cuma 09:48
  • Köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı27 Temmuz 2018 Cuma 09:24
  • 8 ilde operasyon! Gözaltılar var..27 Temmuz 2018 Cuma 09:11
  • Oktar'ın villasındaki kaçak yapılar tespit edildi27 Temmuz 2018 Cuma 07:50
  • S. Arabistan İsrail'e toprak verdi27 Temmuz 2018 Cuma 07:13
  • Meryem Özsöğüt tutuklandı!27 Temmuz 2018 Cuma 00:48
  • İstanbul dehşet!27 Temmuz 2018 Cuma 00:47
  • Erdoğan-Putin zirvesinde mesaj gibi açıklama!27 Temmuz 2018 Cuma 00:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri