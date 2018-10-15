Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

İmamlarımızın cunta heveslilerine aldırmadan milletimizi kıyama çağırması darbenin önemli dönüm noktalarındandır. Darbe gecesi her biri bir Sütçü İmam'a dönüşen din görevlilerinden Allah razı olsun. Biz 15 Temmuz destanı ile iftihar etsek de rabbim bu milleti bir daha böyle bir destan yazmak zorunda bırakmasın.



FETÖ SEBEP DEĞİL, SONUÇTUR!

FETÖ konusundaki özeleştirimizi açık yüreklilikle yapabilmeliyiz. Nasıl olur da böyle şaibeli örgüt mütedeyyin insanların baskı gördüğü zaman gelişebilmiştir? FETÖ bir sebep değil, arızi bir sistemin sonucudur. FETÖ, 1970'lerin ortalarında bünyeye girmiş, 40 yıl boyunca da bünyede gelişmiş habis bir urdur. Nasıl olur da böyle bir örgüt dünyanın 160 ülkesinde nüfus alanı edinebildi? Bu sorulara verilecek samimi, cesur cevapların geleceğimiz adına çok önemli olduğuna inanıyorum. 28 Şubat döneminde imam hatiplerin kapısına kilit vurulması FETÖ'ye arayıp da bulamadığı fırsatları vermiştir. Örgütün serpilip büyümesi asla tesadüf değildir. Bu zat kendisinin peşine takılanlara imam hatiplere gitmelerine izin vermemişti. Çünkü hesap başkaydı.

ŞUNU DA SÖYLEYEYİM: BİZ DE GEÇ KALDIK

FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim; Biz de geç kaldık. Bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik. Örgüt en önemli finans ve insan kaynağı olan dershanelerin kapatılmasına cevabı 17-25 Aralık'ta verdi. 2012'den itibaren ülkemizin ne tür saldırılara uğradığını sizler de biliyorsunuz. 17-25 Aralık'tan sonra yürüttüğümüz mücadele olmasaydı 15 Temmuz'un sonuçları daha farklı olurdu.