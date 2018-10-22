22 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:51Güneş 07:16Öğle 12:55İkindi 15:51Akşam 18:21Yatsı 19:41
    • 18°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 96.455 -1.03
  • Altın: 222,871 0.36
  • Dolar: 5,6626 0.67
  • Euro: 6,5275 1.16

'Mülteci sağlığında Türkiye'nin çabaları hayranlıkla karşılanıyor'

»
Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman, "Çok sayıda mülteciye hizmet vermekle ilgilenen ülkelerin, sağlık hizmetlerini bu kadar kısa sürede nasıl organize edebildiğimize hayranlıkla baktıklarını söyleyebilirim." dedi.
'Mülteci sağlığında Türkiye'nin çabaları hayranlıkla karşılanıyor'
'Mülteci sağlığında Türkiye'nin çabaları hayranlıkla karşılanıyor' 'Mülteci sağlığında Türkiye'nin çabaları hayranlıkla karşılanıyor' 'Mülteci sağlığında Türkiye'nin çabaları hayranlıkla karşılanıyor'

Bahattin Gönültaş Almanya’da 10. Dünya Sağlık Zirvesi’ne Türkiye'yi temsilen "Genç Lider Hekim" olarak katılan Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman, zirvede Türkiye’deki düzensiz göçmenlere yönelik sağlık hizmetleriyle ilgili çok soru aldığını belirterek, "Çünkü çok sayıda mülteciye hizmet vermekle ilgilenen ülkelerin, milyonlarca insan geldiğinde sağlık hizmetlerini bu kadar kısa sürede nasıl organize edebildiğimize, kamu kurumlarımızın çabalarına çok hayranlıkla baktıklarını söyleyebilirim. Deneyimlerimizi öğrenmek istiyorlar." dedi.

Başkent Berlin’de yapılan 10. Dünya Sağlık Zirvesi’ne Türkiye'yi temsilen "Genç Lider Hekim" olarak katılan Doç. Dr. Çaman, AA muhabirine zirveyi ve Türkiye’nin sağlık alanında politikalarını değerlendirdi.

Zirvede 100'e yakın ülkeden 2 binden fazla katılımcının dünyada herkesi ilgilendiren küresel sağlık sorunlarını konuştuğunu söyleyen Çaman, Türkiye’den geldiği için düzensiz göçmenlerle ve onlara yönelik sağlık hizmetleriyle ilgili çok soru aldığını kaydetti.

Çaman, "Türkiye’deki çalışmaları anlattım. Genellikle insanlar şaşkınlıkla karşılıyorlar çünkü çok sayıda mülteciye hizmet vermekle ilgilenen ülkelerin, milyonlarca insan geldiğinde sağlık hizmetlerini bu kadar kısa sürede nasıl organize edebildiğimize, kamu kurumlarımızın çabalarına çok hayranlıkla baktıklarını söyleyebilirim. Deneyimlerimizi öğrenmek istiyorlar. Ülkeler neler yaptığımızı öğrenme konusunda çok istekli." diye konuştu.

Çaman, zirvede, küresel iklim değişikliğinin sağlığa etkileri, çevre kirliliği, uluslararası göçün toplumların sağlığını nasıl etkilediği, antibiyotik direnci, sağlıkta teknoloji ve inovasyon gibi bütün ülkeleri ilgilendiren konulara odaklanılarak ortak çözümler bulunmaya çalışıldığını anlattı.

Uluslararası göçün, bütün dünyayı etkilediği için zirvenin en önemli konusu olduğunu dile getiren Çaman, şöyle devam etti:

"Türkiye en çok mülteciyi barındıran ülke. Türkiye’nin milyonlarca mülteciyi kabul etmesi insani olarak çok olumlu yansımalarının yanında bazı güçlükleri de beraberinde getiriyor. Bazı sağlık ihtiyaçları gibi. Mülteciler çok ciddi travmalar yaşadıkları için ruh sağlığı ve psikososyal hizmetleri almaları çok önemli. Bunların içindeki çocuk, gençler ve kadın çok önemli. Her iki toplumun sağlığı için önleyici sağlık hizmetlerinin yapılması lazım. Bunlar vazgeçilmez hizmetler. Bunlar kolay iş değil. Türkiye’de devlet kurumlarımızın çok yoğun çabası ve uluslararası bazı desteklerle çok sektörlü olarak iş birliği içinde bütün bu koruyucu hizmetlerin planlandığını görüyoruz. Elbette bu kolay bir iş değil çünkü sağlık hizmetlerinin ona göre planlanıp çalışanlara ek eğitim verilmesi lazım. Türkiye bu konuda çok başarılı."

Çaman, sağlık teknolojisinde çok hızlı gelişmelerin olacağına işaret ederek, veri analizi ve doktorla hastayı yakınlaştıran uygulamaların ve veri güvenliğinin ön plana daha çok çıkacağını bildirdi.

Türkiye’nin birçok ülkeye kıyasla tedavi edici, koruyucu ve rehabilite edici hizmetleri düzenli şekilde verildiğini anlatan Çaman, "Elbette ki her ülkede kaynaklar sınırlı. Bu zengin ülkede de fakir ülkede de böyle. O kaynakları çok iyi ve adaletli bir biçimde kullanabilmek gerekiyor. Sağlık sorunlarını önceleyerek en öncelikli sağlık sorunlarına odaklanmak gerekiyor. Türkiye açısından bakarsak halen genç nüfusun sağlığını korumamız lazım. Yaşlanan nüfusa yönelik politikalar son derece önemli olacak. Mülteci sağlığı bizim için önemli konu olacak. İklim değişikliği konusunda politikaların ön planda olması gerekir." diye konuştu.

Zirveye her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden küresel konularda çalışan 20 hekimin davet edildiğini ve bu yıl da Türkiye’den kendisinin seçildiğini belirten Çaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hekimler düzenlenen çalıştaylara katılıyor. Bu zirvede bu hekimlerden bir tanesinin konuşması isteniyor. Bu yıl da 20 hekim arasından beni küresel liderler konuşma yapmam için seçtiler. Küresel konularda insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığını kapsayan tek sağlığa, çocuklarımızın dünya vatandaşı olarak nasıl eğitebileceğimize ve insanların arasındaki eşitsizliğe yönelik mesajlar verdim. Konuşmamdan sonra tanımadığımız insanlar gelerek 'Çok kısa sürede çok güzel mesajlar verdin' diye tebrik etti. Bu da ülkemizi temsil noktasında beni mutlu etti."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Mülteci sağlığında Türkiye'nin çabaları hayranlıkla karşılanıyor''Mülteci sağlığında Türkiye'nin çabaları hayranlıkla karşılanıyor'Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman, "Çok sayıda mülteciye hizmet vermekle ilgilenen ülkelerin, sağlık hizmetlerini bu kadar kısa sürede nasıl organize edebildiğimize hayranlıkla baktıklarını söyleyebilirim." dedi.
Sezaryanda Avrupa birincisi, Dünya dördüncüsüyüzSezaryanda Avrupa birincisi, Dünya dördüncüsüyüzDünya genelinde sezaryen doğumlar 15 yılda yüzde 9 arttı. 2015'te her 5 doğumdan 1'i sezaryen ile gerçekleştirildi. Sezaryanla doğumda Avrupa'da lider olan Türkiye, dünyada ise dördüncü sırada.
Türk bilim insanı kanser tedavisinde umut olduTürk bilim insanı kanser tedavisinde umut olduİzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Araştırma Grup Lideri Doç. Dr. Can Küçük, mevcut şartlarda "agresif" kansere dönüşme riski tahmin edilemeyen iki "öncül" hastalık üzerinde yürüttüğü proje ile ödüle layık görüldü.
'Sağlık Market' uygulaması devreye alınıyor'Sağlık Market' uygulaması devreye alınıyorDMO Genel Müdürü Mücahit Civriz, "Türkiye'nin merkezi satın alma kurumu olarak kamu hastanelerinin ihtiyacı olan tıbbi sarf, ilaç ve tıbbi cihazların daha hızlı ve uygun fiyatla temin edilmesi için elektronik ihaleler gerçekleştireceğiz." dedi.
'Kronik granülomatöz'e yakalanan kardeşler acil bağışçı bekliyor'Kronik granülomatöz'e yakalanan kardeşler acil bağışçı bekliyorDiyarbakırlı Öksun kardeşler, yüz binde 1 görülen bir bağışıklık rahatsızlığı olan "kronik granülomatöz" tedavisi için bir bağışçının vereceği kök hücreyle yaşama tutunacakları günü bekliyor.
Birinci: Sağlıkta milli bir politika izlendiBirinci: Sağlıkta milli bir politika izlendiSağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Sağlıkta milli politika izlenmiş, milli bir davranış gerçekleştirilmiştir." dedi.
  • Sağlık çalışanlarından 'Sessiz Siyah Çığlık' protestosu08 Ekim 2018 Pazartesi 08:13
  • Türk üniversitesinde ümitlendiren 'kanser' buluşu!06 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
  • Acil servislerde sistem sil baştan05 Ekim 2018 Cuma 07:54
  • Gençlerde az uyku intihar düşüncesini üç katına çıkarıyor03 Ekim 2018 Çarşamba 07:26
  • Bel fıtığı ve kas ağrılarının tedavisinde geleneksel yöntem01 Ekim 2018 Pazartesi 09:34
  • Hindistan'da 'domuz gribi' 3 ayda 75 can aldı26 Eylül 2018 Çarşamba 08:47
  • Suriyeli kalp hastasının imdadına Türk doktorlar yetişti26 Eylül 2018 Çarşamba 08:44
  • Yılan zehrinden ilaç yapımı için çalışıyorlar25 Eylül 2018 Salı 10:01
  • Malatya'da 'Sağlıklı Yaşam için Birlikte Yürüyoruz' etkinliği24 Eylül 2018 Pazartesi 08:58
  • 'Her 10 çocuktan 1'inde büyüme geriliği var'21 Eylül 2018 Cuma 09:19
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri