26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri üzerinden 4 ay geçti. Bu sürede yaşananları gözden geçirdiğimizde başka ülkelerin 14 yılda yaşadıklarından fazlasına tekamül ettiğini görüyoruz. Ana muhalefet partisi seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalıştı, başarılı olamadı, kabullenmek zorunda kaldı. Biz bu arada kabinemizi kurduk. Yeni yönetim sistemini çalıştırmaya başladık. Hem içeride hem dışarıda, siyasi ve ekonomik olarak çok önemli atılımların hazırlıkları içine girdik.

ÜLKEMİZDEN KİMİ KESİMLER ODUNA ATEŞ TAŞIDI

Ekonomide 2013 yılında Gezi olayları ile fitili ateşlenen, 15 Temmuz'da alevlenen sıkıntıların farkındaydık. Bunlar için çok önemli kararlar almış uygulamaya başlamıştık. Tam bu sırada kur saldırısı başladı.Hiç bir nedeni olmayan bir kur saldırı ile karşı karşıya kaldık. Maalesef ülkemiz içindeki kimi kesimler de ateşe odun taşıdı.

EKONOMİ KOZUNU DA BOŞA ÇIKARDIK

Ekonomi saldırı dalgasını belli bir noktada kontrol altına aldık.Her şerde bir hayır vardır. Cari açığımızı düşürmeye ve tasarrufa yönelik adımlar atmış olduk.  Yapısal reformları hızlandırdık. Türkiye'yi diz çökertemeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık.Halen çözüm bekleyen sıkıntılarımız var. Piyasalarda nakit sıkışıklığı, istihdam gibi gelişmeler var. Hepsiyle ilgili çalışmalarımız var. Öncelikli sorunları hal yoluna koyduktan sonra sıkıntıları aşmak daha kolay olacaktır. Herkesten sabır istiyoruz. Tüm kesimlerin kendi kaynaklarını etkin şekilde kullanarak çarkların dönmesini sağlaması çok önemlidir. 

BUNDAN SONRA İŞİMİZ DAHA KOLAY OLACAK

Fevkalade dönemler, tedbirler ve bununla alakalı fedakarlıklar gerektirir. Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. AK Parti milletiyle yola çıkmış, engelleri milletiyle aşmış bir partidir. Şehirlerinize döndüğünüzde bu durumu anlatmanızı istiyorum. Milletimizin gönlünü fethetmeden hedeflere ulaşamayız. Bu mesele seçim meselesi değildir, beka meselesidir, çocuklarımızın meselesidir, 2053, 2071 vizyonu meselesidir.  Partimiz hiçbir zaman "ben" diyenlerin partisi olmamıştır. Bizim kitabımızda "ben" yoktur, "biz" vardır.

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