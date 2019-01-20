Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz." dedi.
20 Ocak 2019 Pazar23 R.Ahir 1440
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'2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz." dedi.
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