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Bankacılıkta bir ilk: Cep telefonları POS’a dönüşüyor, esnaf ve KOBİ’ler rahatlıyor

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Banka fark etmeksizin tüm kredi kartı ve ATM kartlarından akıllı telefonla ödeme alabilen CebimPOS, özellikle sahada yoğun satış yapan esnaf ve KOBİ’lere büyük kolaylık sağlıyor. Aidatsız ve masrafsız olan CebimPOS, işletmelerin maliyetlerini düşürüyor.
Bankacılıkta bir ilk: Cep telefonları POS’a dönüşüyor, esnaf ve KOBİ’ler rahatlıyor
Bankacılıkta bir ilk: Cep telefonları POS’a dönüşüyor, esnaf ve KOBİ’ler rahatlıyor Bankacılıkta bir ilk: Cep telefonları POS’a dönüşüyor, esnaf ve KOBİ’ler rahatlıyor Bankacılıkta bir ilk: Cep telefonları POS’a dönüşüyor, esnaf ve KOBİ’ler rahatlıyor

KOBİ’lere yönelik öncü ve inovatif ürünler geliştiren Kuveyt Türk’ün son yeniliği, CebimPOS oldu.

Bankacılık sektöründe bir ilk olan CebimPOS uygulaması, akıllı cep telefonlarını POS cihazına dönüştürerek esnaf ve KOBİ’lerin kolay ve masrafsız bir şekilde tahsilat yapmasına olanak tanıyor.

 

Akıllı Telefonları POS’a Dönüştüren CebimPOS’un Özellikleri

CebimPOS hizmetinde POS aidat ücreti yok ve kurulumu ücretsizdir.
CebimPOS hizmetini tüm şahıs firmaları ve tüzel müşterilerimiz kullanabilir.
CebimPOS’ta, Sanal POS sisteminin altyapısı kullanılır.
Yapılan kartlı ödeme işlemlerinde "3D Secure ve GO - Güvenli Öde" altyapıları çalışır. Bu sayede güvenli ödeme hizmeti sunulur.
Türkiye’deki banka ve ödeme kuruluşlarının Troy, Mastercard ve Visa logolu kartlarından ödeme alınabilir.

 

CebimPOS Nasıl Kullanılıyor?

Tüm akıllı cep telefonlarını destekleyen ve banka fark etmeksizin tüm kredi kartı ve ATM kartlarından ödeme kabul edilmesini sağlayan CebimPOS, pratik kullanımıyla da dikkat çekiyor.

 

Ödeme esnasında tahsilat yapılacak banka veya kredi kartının bilgileri, Kuveyt Türk Mobil Şube'deki CebimPOS menüsüne, kart tarama teknolojisi kullanılarak veya tuşlanarak giriliyor. 3D Secure altyapısıyla güvenliği sağlanarak başlatılan işlemler, kart sahibinin cep telefonuna gelen SMS’teki işlem kodunu girmesiyle tamamlanıyor.

 

Kurulum, kullanım, bakım veya cihaz bedeli gibi ücretlerin talep edilmediği CebimPOS’tan yararlanmak için Kuveyt Türk şubelerine başvurmak yeterli.

 

Detaylı bilgi ve size en yakın şube için CebimPOS sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

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