Bodrum halkının 'tanzim' isteğine Erdoğan'dan dikkat çeken cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'da vatandaşlara hitap etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarla fiyatların yarıya düştüğünü belirtti.

"BU KUYRUKLAR YOKLUK KUYRUĞU DEĞİL! VARLIK KUYRUĞU"

Bodrumluların "biz de tanzim satış istiyoruz" sloganları üzerine Erdoğan, "nasıl yapalım, buradaki belediye buna yanaşmıyor ki" cevabını verdi.

Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

Diyorlar ki, şimdi yine kuyruklar var. Bay Kemal! Bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil. Bizim kuyruklar varlık kuyruğu.

"CHP'Lİ BELEDİYE TANZİM SATIŞA YANAŞMIYOR! İZMİR KABUL ETMİŞTİ, SONRA O DA VAZGEÇTİ"

Çünkü vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler, siz mi yapmak istiyorsunuz! Hemen tanzim satış merkezlerini kurduk ve bizimle anlaşan belediyelere dağıtımını başlattık. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Olay bu.

(Bodrum'a da istiyoruz sloganları) Nasıl yapalım. Şimdi burada CHP Belediyesi var. Onlar bizimle böyle bir yardımlaşmaya, dayanışmaya girmiyor ki. İzmir önce 'evet' dedi, sonra o da vazgeçti.