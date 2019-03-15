15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Yeni Zelanda'daki cami katliamında iki Türk'ün yaralandığı açıklandı!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırıda 2 Türk vatandaşının yaralandığını açıkladı. Türklerin hayati tehlikesi olmadığını söyledi.
Yeni Zelanda'daki cami katliamında iki Türk'ün yaralandığı açıklandı!
Yeni Zelanda'daki cami katliamında iki Türk'ün yaralandığı açıklandı! Yeni Zelanda'daki cami katliamında iki Türk'ün yaralandığı açıklandı! Yeni Zelanda'daki cami katliamında iki Türk'ün yaralandığı açıklandı!

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan silahlı saldırıda biri kadın 4 kişi yakalandı. 

Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri olay yeri ve çevresini kapatarak kimsenin girişine izin vermedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, Avrypa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

 

Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu Yeni Zelanda'daki saldırıda 2 Türk vatandaşının yaralandığını açıkladı. Türklerin hayati tehlikesi olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "İki vatandaşımızın yaralandığını öğrendik. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok" dedi.

AP'nin Türkiye raporuna sert çıkan Çavuşoğlu, "AP'nin sağduyulu bir karar aldığını söylememiz mümkün değil ama ilk defa kabul edilemez rapor aleyhinde oy verenlerin sayısının arttığını görmek de, AP'de de sağduyulu siyasetçi sayısının arttığının göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Mogherini ise, "Aday ülke ve önemli bir ortak olan Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz. Türkiye-AB işbirliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli" ifadelerini kullandı.

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