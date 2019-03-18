Bursa'da muhteşem Saadet manzarası

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Tüm halkımıza sesleniyorum; bu seçimde size hizmet edecek kişilerle kendi menfaatini düşünenleri ayırt etmeniz lazım” çağrısında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında programlarına ara vermeden devam ediyor. Önceki günler Adana ve Sivas’ta binler ile bir araya gelen Karamollaoğlu’nun bu seferki durağı tarihimizin önemli şehirlerinden olan Bursa oldu.

YOĞUN BİR İLGİ GÖRDÜ

Bursa’da partilerinin belediye başkan adayları ile birlikte düzenlenen programda partililerin ve vatandaşlarla buluşan ve yoğun bir ilgi ile karşılanan Karamollaoğlu’na programları boyunca Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya eşlik etti.

BİR BEKA SORUNU VAR İSE ONUN SEBEBİ İKTİDARDIR

Programda yerel seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, böyle bir seçim sürecinin tarihimizde ilk defa yaşandığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı, bu seçimi, ittifak yaptığı MHP ile birlikte Türkiye´nin beka meselesine çevirdi. Bunu sık sık gündeme getiriyorlar, söylüyorlar. Ancak biz de şunu soruyoruz, ‘16 yıldır iktidarsınız, bu süre içinde ne yaptınız’ ama manzara ortada. Eğer bu ülkenin bir beka sorunu varsa onun sorumlusunun kendileri olduğunu da iyi biliyorlar” dedi.

ADALETİN İŞLEYİŞİNDE SIKINTILAR VAR

Ülkede adaletin işleyişinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle vatandaşların adalete güven duymadığını belirten Karamollaoğlu, şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Bir hakim, devleti yönetenlerinin gözünün içine bakıp, onları memnun edecek mi diye düşünüp karar verirse orada adalet beklemeyin. Eğer bir ülkede âlimler, hükümet yetkilileri bir hata işledikleri zaman korkusuzca çıkıp; ‘bu yaptığınız hatadır’ demezlerse, bunlara kılıf uydurmaya çalışırlarsa, orada artık adalet olmaz. Zulüm olur.”

BİZİM ADAYLARIMIZ CEPSİZ CEKETLERİNİ GİYEREK BELEDİYELERİ YÖNETECEK

Saadet Partisi adaylarının belediyeleri kazanması dahilinde yönetim anlayışının nasıl olacağını da kaydeden Karamollaoğlu, “Bizim iktidara gelen belediyelerdeki kardeşlerimiz cepsiz ceket ile dolaşacak. Yani haram kazanç ile işleri olmayacak. Yemeyecek, yedirmeyecek. Partizanlık yapmayacak. Herkese aynı hizmet anlayışıyla yaklaşacak. Kapısı herkese açık olacak. Bütün işleri şeffaf olacak. Adil olacak, adaletten şaşmayacak” ifadelerini kullandı.

BURSA İL BAŞKANI: SANDIKTAN GAYRETİMİZİN ZAFERİ ÇIKACAK

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Salih Berber ise programa katılanları selamlayarak, “Bu süreçte fedakârca çalışan adaylarımıza ve tüm parti teşkilatlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onların gayretleri ile sandıklardan zaferle çıkacağız” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: BURSA, HAK ETTİĞİ YÖNETİME KAVUŞACAK

PROGRAMDA konuşan Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Atmaca ise yaptığı konuşmasında, Bursa’nın sorunlarına değinip çözüm yollarına değinerek, “Bursa, 1 Nisan sabahı hak ettiği yönetime kavuşacak” diye konuştu.

OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANI: BURSA SAADET’E KAVUŞACAK

OSMANGAZİ İlçe Belediye Başkan Adayı Gökhan Gerçek de ilçe başkanları adına gerçekleştirdiği konuşmasında, Bursa’nın 31 Mart sonrası ‘Saadet’e’ kavuşacağını belirtti.

MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Kentteki programların devamında Karamollaoğlu, Saadet Partisi Yıldırım İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen ‘Muhtarlar Buluşması’na katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda Karamollaoğlu, “Elbette seçimleri kazanmak bütün partilerin amacı olduğu gibi seçimde amacımız kazanmak. Ama en büyük amacımız, milletin kutuplaşmasına neden olan anlayışa karşı kardeşliği esas anlayışı sağlamaktır” dedi.

AİLE ÜYELERİNİN KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİ

Karamollaoğlu, programları sonrası Emir Sultan Mezarlığı’nda yatan anneanneleri merhume NazifeKaramullaoğlu ve Pınarbaşı Mezarlığı’nda yatan merhum babaları Üzeyir Karamollaoğlu’nu ve dayılarının kabirlerini ziyaret edip dualar okudu. Kabir ziyaretleri sonrası hasta Ertuğrul Yalçınbayır’ı ziyaret eden Karamollaoğlu, Yalçınbayır’a geçmiş olsun dileklerini sundu. Karamollaoğlu, daha sonra TV programlarına katılarak kentteki programlarını sonlandırdı.

BURSA’DA YOĞUN İLGİ

Bursa’da partilerinin belediye başkan adayları ile birlikte düzenlenen programda partililer ve vatandaşlarla buluşan ve yoğun bir ilgi ile karşılanan Karamollaoğlu’na programları boyunca Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya eşlik etti.

AİLE ÜYELERİNİN KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİ

Karamollaoğlu, programları sonrası Emir Sultan Mezarlığı’nda yatan anneanneleri merhume NazifeKaramullaoğlu ve Pınarbaşı Mezarlığı’nda yatan merhum babaları Üzeyir Karamollaoğlu’nu ve dayılarının kabirlerini ziyaret edip dualar okudu.

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