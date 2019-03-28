28 Mart 2019 Perşembe19 Recep 1440
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5 dil bilen zehir taciri

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Adana'da narkotik ekipleri, kiraladığı apartman dairesinin balkonuna kurduğu ısı yalıtımlı çadırlarda, topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.
5 dil bilen zehir taciri
5 dil bilen zehir taciri 5 dil bilen zehir taciri 5 dil bilen zehir taciri

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki dört katlı apartmanın son katında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, odalarda yaptıkları aramada 51 gram skunk, 872 gram esrar ele geçirdi. Ekipler, evin balkonunda ise biri 2 metre, diğeri ise 75 santimetre yüksekliğindeki iki ayrı özel yapım izole çadırda Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş düzenekle karşılaştı.

Çadırlarda, 2 paket nem tutucu özelliğiyle topraksız tarıma imkan sağlayan bitki alt tabakası, 19 şişe bitki gelişimini sağlayan kimyevi madde, hava sirkülasyonu için 2 vantilatör, 4 ısı ölçerli priz, 6 Ph ölçer, 4 şişe Ph düzenleyici, 3 enjektör, 1 ısı ölçer, su pompası, damıtma aparatı, led aydınlatma, nem makinesi, nem ölçer, öğütücü, 7 elek, 203 saksı, mikroskop ve büyüteç bulundu.

Ayrıca saksılarda da topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilmiş boyları 10-20 santimetreye ulaşan 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

5 DİL BİLİYOR

Bunun üzerine evde ikamet eden şüpheli Gökhan K. (33) gözaltına alındı. Bilgisayar yazılımcısı olduğu, ayrıca İngilizce, Almanca, Norveççe, İsveççe ve Danca bildiği öğrenilen şüphelinin, evde kiracı olarak oturduğu kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Adana Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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