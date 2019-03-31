31 Mart 2019 Pazar19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:16Güneş 06:43Öğle 13:14İkindi 16:46Akşam 19:34Yatsı 20:55
    • 13°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 93.784 1.81
  • Altın: 231,970 0.56
  • Dolar: 5,6359 1.62
  • Euro: 6,3264 1.60

İstanbul'dan ilk sonuçlar

»
İstanbul'dan ilk sonuçlar
İstanbul ve ilçelerinde seçim sonuçları belli oluyor....
İstanbul'dan ilk sonuçlar İstanbul'dan ilk sonuçlar İstanbul'dan ilk sonuçlar

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimde, İstanbul'da 10.560.963 seçmen toplam 31.124 sandıkta oylarını kullanıldı.

İstanbul ve ilçelerinden yerel seçimin ilk sonuçları geldi.

AK Parti ve MHP'nin (Cumhur İttifakı) adayı Binali Yıldırım, CHP ve İYİ Parti'nin (Millet İttifakı) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar, Demokrat Parti'nin (DP) adayı Ersan Gökgöz, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) adayı Muammer Aydın, Vatan Partisi'nin (VP) adayı Mustafa İlker Yücel, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) adayı Selim Kotil ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Zehra Güner Karaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için yarışıyor.

İşte İstanbul'dan gelen ilk sonuçlar;

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ

Açılan Sandık: 76

Binali Yıldırım (Cumhur İttifakı): 50.32

Ekrem İmamoğlu (Millet İttifakı): 47.13

Necdet Gökçınar (Saadet Partisi): 1.26

Muammer Aydın (DSP): 0.49

Diğer: 0.8

İSTANBUL'UN İLÇELERİ

Adalar

CHP: 42.83 AK Parti:30.32 DSP: 25

Arnavutköy

AK Parti: 60.45 İyi Parti: 19.76 HDP: 12.18

Ataşehir

CHP: 49.22 AK Parti: 47.89

Avcılar

CHP: 52.45 AK Parti: 45.24

Bağcılar

AK Parti: 58.8 İyi Parti: 21.42 HDP: 12.75

Bahçelievler

AK Parti: 50.86 CHP: 45.13

Bakırköy

CHP: 58.21 AK Parti: 23.89

Başakşehir

AK Parti: 59.1 CHP: 32.86

Bayrampaşa

AK Parti: 50.32 CHP: 44.69

Beşiktaş

CHP: 76.64 MHP: 14.34

Beykoz

AK Parti: 49.26 CHP: 36.52

Beylikdüzü

CHP: 55.47 AK Parti: 42.72

Beyoğlu

AK PARTİ: 50.29 CHP: 44.15

Büyükçekmece

CHP: 50.05 AK Parti: 48.03

Çatalca

AK Parti: 50.66 CHP: 47.42

Çekmeköy

AK Parti: 44.1 CHP: 30.47

Esenler

AK Parti: 65.69 İyi Parti: 18.14 HDP: 9.29

Esenyurt

CHP: 51.3 AK Parti: 46.52

Eyüp

AK Parti: 51.59 CHP: 44.88

Fatih

AK Parti: 55.66 CHP: 34.2

Gaziosmanpaşa

AK Parti: 53.26 CHP: 33.18

Güngören

AK Parti: 53.99 CHP: 38.02

Kadıköy

CHP: 64.95 AK Parti: 21.51 İyi Parti: 11.71

Kağıthane

AK Parti: 56.82 İyi Parti: 30.06

Kartal

CHP: 49.96 AK Parti: 47.44

Küçükçekmece

CHP: 50.52 AK Parti: 45.85

Maltepe

CHP: 53.05 MHP: 42.95

Pendik

AK Parti: 54.5 CHP: 41.49

Sancaktepe

AK Parti: 54.44 CHP: 42.83

Sarıyer

CHP: 53.49 AK Parti: 43.1

Silivri

MHP: 47.06 CHP: 43.98

Sultanbeyli

AK Parti: 61.75 CHP: 16.15 HDP: 10.04 Saadet Partisi: 6.29 Diğer: 5.77

Sultangazi

AK Parti: 62.9 CHP: 26.54

Şile

AK Parti: 55.44 İyi Parti: 32.35 CHP: 10.71

Şişli

CHP: 48.18 DSP: 29.03 AK Parti: 21

Tuzla

AK Parti: 52.06 CHP: 44.91

Üsküdar

AK Parti: 50.13 CHP: 43.26

Ümraniye

AK Parti: 56.38 CHP: 36.57

Zeytinburnu

AK Parti: 51.28 CHP: 45.46

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bu ilçelerde seçimi kazanan isimler belli olduBu ilçelerde seçimi kazanan isimler belli olduYurt genelinde oy sayımı devam ederken bazı ilçelerde kazananlar belli oldu. İşte o ilçeler ve kazanan isimler...
Gaziantep'te seçim kavgası: Ölü ve yaralılar varGaziantep'te seçim kavgası: Ölü ve yaralılar varGaziantep'te, muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Yavaş çıktıDevlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Yavaş çıktıMHP lideri Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş birinci çıktı.
Ankara ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlarAnkara ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlarBaşkent'ten ilk seçim sonuçları geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Özhaseki ve Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş diğer adaylardan sıyrılarak ön plana çıktı.
İstanbul'dan ilk sonuçlarİstanbul'dan ilk sonuçlarİstanbul ve ilçelerinde seçim sonuçları belli oluyor....
İzmir ve ilçelerinden ilk seçim sonuçlarıİzmir ve ilçelerinden ilk seçim sonuçları31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanama işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya başladı. İzmir ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar belli oldu.
  • İlk Belediye Başkanı belli oldu!31 Mart 2019 Pazar 19:28
  • Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım çıktı31 Mart 2019 Pazar 19:27
  • CHP'li başkan adayı gözaltına alındı31 Mart 2019 Pazar 19:26
  • Özhaseki'den açıklama31 Mart 2019 Pazar 18:02
  • İstanbul ve Ankara'da ilk seçim sonuçları31 Mart 2019 Pazar 17:54
  • Şanlıurfa'da sandık başında kanlı kavga! Onlarca yaralı var31 Mart 2019 Pazar 16:03
  • Denizli'de şiddetli deprem!31 Mart 2019 Pazar 14:52
  • CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulası ele geçirildi31 Mart 2019 Pazar 14:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu olay beni çok üzmüştür31 Mart 2019 Pazar 14:24
  • Diyarbakır'da sandık başında kavga: Yaralılar var31 Mart 2019 Pazar 12:09
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri