İstanbul'dan ilk sonuçlar

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimde, İstanbul'da 10.560.963 seçmen toplam 31.124 sandıkta oylarını kullanıldı.
İstanbul ve ilçelerinden yerel seçimin ilk sonuçları geldi.
AK Parti ve MHP'nin (Cumhur İttifakı) adayı Binali Yıldırım, CHP ve İYİ Parti'nin (Millet İttifakı) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar, Demokrat Parti'nin (DP) adayı Ersan Gökgöz, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) adayı Muammer Aydın, Vatan Partisi'nin (VP) adayı Mustafa İlker Yücel, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) adayı Selim Kotil ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Zehra Güner Karaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için yarışıyor.
İşte İstanbul'dan gelen ilk sonuçlar;
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Açılan Sandık: 76
Binali Yıldırım (Cumhur İttifakı): 50.32
Ekrem İmamoğlu (Millet İttifakı): 47.13
Necdet Gökçınar (Saadet Partisi): 1.26
Muammer Aydın (DSP): 0.49
Diğer: 0.8
İSTANBUL'UN İLÇELERİ
Adalar
CHP: 42.83 AK Parti:30.32 DSP: 25
Arnavutköy
AK Parti: 60.45 İyi Parti: 19.76 HDP: 12.18
Ataşehir
CHP: 49.22 AK Parti: 47.89
Avcılar
CHP: 52.45 AK Parti: 45.24
Bağcılar
AK Parti: 58.8 İyi Parti: 21.42 HDP: 12.75
Bahçelievler
AK Parti: 50.86 CHP: 45.13
Bakırköy
CHP: 58.21 AK Parti: 23.89
Başakşehir
AK Parti: 59.1 CHP: 32.86
Bayrampaşa
AK Parti: 50.32 CHP: 44.69
Beşiktaş
CHP: 76.64 MHP: 14.34
Beykoz
AK Parti: 49.26 CHP: 36.52
Beylikdüzü
CHP: 55.47 AK Parti: 42.72
Beyoğlu
AK PARTİ: 50.29 CHP: 44.15
Büyükçekmece
CHP: 50.05 AK Parti: 48.03
Çatalca
AK Parti: 50.66 CHP: 47.42
Çekmeköy
AK Parti: 44.1 CHP: 30.47
Esenler
AK Parti: 65.69 İyi Parti: 18.14 HDP: 9.29
Esenyurt
CHP: 51.3 AK Parti: 46.52
Eyüp
AK Parti: 51.59 CHP: 44.88
Fatih
AK Parti: 55.66 CHP: 34.2
Gaziosmanpaşa
AK Parti: 53.26 CHP: 33.18
Güngören
AK Parti: 53.99 CHP: 38.02
Kadıköy
CHP: 64.95 AK Parti: 21.51 İyi Parti: 11.71
Kağıthane
AK Parti: 56.82 İyi Parti: 30.06
Kartal
CHP: 49.96 AK Parti: 47.44
Küçükçekmece
CHP: 50.52 AK Parti: 45.85
Maltepe
CHP: 53.05 MHP: 42.95
Pendik
AK Parti: 54.5 CHP: 41.49
Sancaktepe
AK Parti: 54.44 CHP: 42.83
Sarıyer
CHP: 53.49 AK Parti: 43.1
Silivri
MHP: 47.06 CHP: 43.98
Sultanbeyli
AK Parti: 61.75 CHP: 16.15 HDP: 10.04 Saadet Partisi: 6.29 Diğer: 5.77
Sultangazi
AK Parti: 62.9 CHP: 26.54
Şile
AK Parti: 55.44 İyi Parti: 32.35 CHP: 10.71
Şişli
CHP: 48.18 DSP: 29.03 AK Parti: 21
Tuzla
AK Parti: 52.06 CHP: 44.91
Üsküdar
AK Parti: 50.13 CHP: 43.26
Ümraniye
AK Parti: 56.38 CHP: 36.57
Zeytinburnu
AK Parti: 51.28 CHP: 45.46