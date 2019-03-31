Ankara ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar

Türkiye’nin yerel yönetimleri seçeceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve Ankaralı vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleriyle muhtarları belirlemek için sandık başına gitti. Cumhur ittifakının adayı Mehmet Özhaseki ile Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş en büyük adaylar olarak görülüyorlar.Peki oy oranları nasıl olacak? İşte Ankara'dan anbean sonuçlar...
İŞTE ANKARA'DAN GELEN İLK SONUÇLAR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AÇILAN SANDIK SAYISI: %63.26
AK PARTİ % 47,69 CHP: % 49,82
İLÇELER
Altındağ
AK PARTİ: % 68,74 İYİ PARTİ: 23,46
Ayaş
AK PARTİ: %53,93 CHP: 45,42
Bala
AK PARTİ: %64,83 İYİ PARTİ: %32,94
Beypazarı
AK PARTİ: % 48,41 İYİ PARTİ: % 47,72
Çamlıdere
AK PARTİ: % 78,75 İYİ PARTİ: 17,63
Çankaya
CHP: %73,33 AK PARTİ: 21,35
Çubuk
AK PARTİ: %64,32 İYİ PARTİ: % 17,96
Elmadağ
AK PARTİ: % 50,16 CHP: 47,49
Güdül
AK PARTİ: %59,03 İYİ PARTİ: 16,54
Haymana
AK PARTİ: % 32,75 CHP: % 31,01
Kalecik
AK PARTİ: %60,46 CHP:%31,87
Kızılcahamam
AK PARTİ: %58,66 İYİ PARTİ: % 38,42
Nallıhan
AK PARTİ: 49,33 İYİ PARTİ: 37,6
Polatlı
MHP: % 58,47 CHP: % 37,41
Şereflikoçhisar
AK PARTİ: %57,33 İYİ PARTİ: %40,24
Yenimahalle
CHP: %58,4 AK PARTİ: %40,16
Gölbaşı
MHP: %54,73 İYİ PARTİ:%40,43
Keçiören
AK PARTİ: %63,89 İYİ PARTİ: 30,87
Mamak
AK PARTİ: %52,79 CHP:%45,26
Sincan
AK PARTİ: % 67,94 İYİ PARTİ: % 27,22
Kahramankazan
AK PARTİ: %53,25 İYİ PARTİ %45,01
Akyurt
AK PARTİ: %53,04 HAKAN TÜRKDAĞ % 31,85
Etimesgut
CHP: %49,24 MHP: %46,35
Evren
AK PARTİ: % 67,99 İYİ PARTİ: %31,22
Pursaklar
AK PARTİ:%70,78 İYİ PARTİ: %19,78