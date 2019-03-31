31 Mart 2019 Pazar19 Recep 1440
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Ankara ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar

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Ankara ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar
Başkent'ten ilk seçim sonuçları geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Özhaseki ve Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş diğer adaylardan sıyrılarak ön plana çıktı.
Ankara ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar Ankara ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar Ankara ve ilçelerinden gelen ilk sonuçlar

Türkiye’nin yerel yönetimleri seçeceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve Ankaralı vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleriyle muhtarları belirlemek için sandık başına gitti. Cumhur ittifakının adayı Mehmet Özhaseki ile Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş en büyük adaylar olarak görülüyorlar.Peki oy oranları nasıl olacak? İşte Ankara'dan anbean sonuçlar...

 

İŞTE ANKARA'DAN GELEN İLK SONUÇLAR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ

AÇILAN SANDIK SAYISI: %63.26

AK PARTİ  % 47,69    CHP: % 49,82

İLÇELER

Altındağ

AK PARTİ: % 68,74           İYİ PARTİ: 23,46

Ayaş

AK PARTİ: %53,93           CHP: 45,42

Bala

AK PARTİ: %64,83             İYİ PARTİ: %32,94

Beypazarı

AK PARTİ: % 48,41            İYİ PARTİ: % 47,72

Çamlıdere

AK PARTİ: % 78,75            İYİ PARTİ: 17,63

Çankaya

CHP: %73,33            AK PARTİ: 21,35

Çubuk

AK PARTİ: %64,32            İYİ PARTİ: % 17,96

Elmadağ

AK PARTİ: % 50,16            CHP: 47,49

Güdül

AK PARTİ: %59,03             İYİ PARTİ: 16,54

Haymana

AK PARTİ: % 32,75          CHP: % 31,01

Kalecik

AK PARTİ: %60,46            CHP:%31,87

Kızılcahamam

AK PARTİ: %58,66            İYİ PARTİ: % 38,42

Nallıhan

AK PARTİ: 49,33            İYİ PARTİ: 37,6

Polatlı

MHP: % 58,47         CHP: % 37,41

Şereflikoçhisar

AK PARTİ: %57,33             İYİ PARTİ: %40,24

Yenimahalle

CHP: %58,4            AK PARTİ: %40,16

Gölbaşı

MHP: %54,73            İYİ PARTİ:%40,43

Keçiören

AK PARTİ: %63,89             İYİ PARTİ: 30,87

Mamak

AK PARTİ: %52,79             CHP:%45,26

Sincan

AK PARTİ: % 67,94           İYİ PARTİ: % 27,22

Kahramankazan

AK PARTİ: %53,25            İYİ PARTİ %45,01

Akyurt

AK PARTİ: %53,04          HAKAN TÜRKDAĞ % 31,85

Etimesgut

CHP: %49,24           MHP: %46,35

Evren

AK PARTİ: % 67,99         İYİ PARTİ: %31,22

Pursaklar

AK PARTİ:%70,78             İYİ PARTİ: %19,78

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