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"Seçim henüz sonuçlanmamıştır"

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"Seçim henüz sonuçlanmamıştır"
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan seçim sonuçları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ankara’nın 25 ilçesindeki 12 bin 180 sandıkta 3 milyon 362 bin 639 vatandaşın oy kullandığını belirten Özcan, 108 bin 680 geçersiz oyun, hangi sebeple geçersiz sayıldığının belli olmadığını ve bilgilerin sandık sonuç tutanağına hatalı girildiğini söyledi.

"CİDDİ ANLAMDA YANLIŞ VE EKSİKLİKLER TESPİT ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Ankara'nın 22 ilçe belediyesini alan cumhur ittifakının önemli bir başarı sağladığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın kullandığı oyların olduğu gibi Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmesi için teşkilatım sabaha kadar çalıştı ve halen çalışmaya devam ediyor, Ankaralı vatandaşlarımızın oylarının adil bir şekilde sonuçlara yansıması için AK Parti Ankara teşkilatı olarak gerekli tüm çabayı harcamaktayız, şu ana kadar elde ettiğimiz verilerde ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını YSK’nın sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda, partimiz adına ciddi anlamda yanlış ve eksiklikleri tespit etmiş bulunmaktayız. Yaptığımız tespitler neticesinde, 108 bin 680 oyun geçersiz sayıldığını ve bir o kadar da YSK sistemine yanlış sonuç girildiğini, elimizdeki ıslak imzalı sonuç tutanaklarının büyük bölümünde geçersiz oyların normalden fazla olduğunu, hangi sebeple geçersiz kabul edildiğinin belli olmadığını ve sandık sonuç tutanağına bilgilerin hatalı girildiğini tespit ettik."

"AK PARTİ'NİN OYLARININ KAYDIRILDIĞI YERLER VAR"

AK Parti'li Özcan, itiraz edilecek hususlara şu örnekleri verdi:

"Islak imzalı tutanaklarımızda Çankaya ilçesinin 3297 nolu sandığında, AK Parti’ye sadece bir oy yazılmış ama başka siyasi partiye 222 oy kaydırılarak yazılmış. Yenimahalle 1148 nolu sandıkta AK Parti’ye sadece 1 oy yazılmış, diğer siyasi partiye 136.

"SANDIK SONUÇ TUTANAĞI BOŞ OLARAK İMZALANMIŞ"

Kaydırılarak baktığımızda toplamda aşağıda 259 oy olması lazımken toplamında 144 oy vardır.

Sandık sonuç tutanağı, boş olarak, bilgileri olmadan imzalanmış. Burada baktığımız zaman kaç zarf, pusula geldi. Kaçı iptal oldu, kaçı geçersiz sayıldı, ne oldu, ne bitti bilgi yok. Şimdi burada bu ve bunun gibi binlerce tutanaklarımız var."

"İKİ PUSULA MUHTAR ADAYI ÇIKTI DİYE, BÜTÜN OYLARI İPTAL ETMİŞLER"

İlçe birleştirme tutanaklarında da hatalı girişler olduğunu aktaran Özcan, "Bu hususla ilgili tüm seçim kurullarına itiraz ile şerh düşülmüştür bunlar da ilçe seçim kurullarına yapmış olduğumuz itirazların gerekçeleridir. Bilhassa zarfın içine aynı seçim türüne ait birden fazla oy pusulası çıkmış olması, örneğin muhtarlık seçimlerinde iki tane muhtar adayına oy pusulası konulmuş lakin diğer pusulalarda herhangi bir tahribat veya iptal gerekçesi olmamasına rağmen iki pusula muhtar adayı çıktı diye bütün oyların hepsini iptal etmişler" diye konuştu.

"12 BİN 180 SANDIĞIN BÜYÜK BÖLÜMÜNE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Sadece AK Parti'nin oylarının değil tüm Ankaralıların oylarını korumakla yükümlü olduklarını ifade eden Özcan, "Kullanılan oylar, doğru bir şekilde sonuçlara yansıyıncaya kadar takipçisi olacağız, bu anlamda tüm hukukçularımız ile birlikte yarın 12 bin 180 sandığın büyük bir bölümüne hukuki yollardan gerekli itirazlar gerçekleştirilecektir. Bizim açımızdan bu seçim henüz sonuçlanmamıştır. Milletimizin kararının başımızın üstünde yeri vardır. Biz hak ve adalet tecelli etsin istiyoruz. Ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz" dedi.

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