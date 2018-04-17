17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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Yavru köpeğin sevimli halleri sosyal medyayı salladı
Annesinin ısrarlı ilgisizliğine rağmen oyun oynamakta ısrarlı yavrusunun paylaşım rekoru kıran halleri kamerada.
17 Nisan 2018 Salı 13:11
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