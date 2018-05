Namaz, kalbin ve ruhun gıdasıdır

Nihat Hatipoğlu / Sabah Gazetesi

Dinin direği kabul edilen namaz ile ilgili yüce Allah ayetlerde kullarını defalarca devam etmeleri konusunda uyarmıştır. Namaz Müslümanlar için Allah ile konuşma ve O’na sığınma ibadetidir

Ramazan ayı ibadetler konusunda kendimizi yoklama fırsatı veriyor. Namazı ihmal ediyoruz. Tembellik, iş güç, dünya telaşı bizi namazdan alıkoyuyor. Kur'an-ı Kerim; "Gösteriş ( gaflet veya önemsemeden) namaz kılanların vay haline"(Maun, 5-6) diye hakkını vermeden kılanlara böylesine ağır gönderimde bulunuyorsa hiç kılmayanların hali ne olacak diye düşünüyoruz doğrusu. Ama onun cevabını da ayetlerde şu şekilde veriyor: " Ancak amel defterleri sağdan verilenler. Onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler. Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu? Suçlular derler ki: Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyle iken onlara ne oluyor da Kur'an'dan yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur'an) bir öğüttür. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. ( Müddessir, 39 – 55 ) Kur'an-ı Kerim müminleri tanımlarken; seçkin vasıf olarak gaybe imandan sonra namaz kılıyor olmalarına işaret eder. "(Bakara, 2-3) Hz Peygamber (s.a.v.) de İslam'ın beş şartını belirlediği " İslam beş şey üzerine bina edilmiştir" hadisinde namazı sayar. ( Buhari, İman, 1-2; Müslim, İman, 19-22; Tirmizi, İman, 3; Nesai, İman, 13)



NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR

Kuran-ı Kerim bazı vakitlere işaret ederek namazı önemsememizi hatırlatır; "Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun." (Bakara, 238) Hz Peygamber (s.a.v.) Hz Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderdiğinde; " Önce onları Allah'a kulluğa ve sonra da beş vakit namaza davet et" buyuruyor. ( Buhari, Zekat, 41; Nesai, Zekat, 1) Neticede namaz Yüce Yaradan'a sığınmadır. O'nunla dertleşme, O'nunla konuşmaktır. O'na teslim olmaktır. Onun içinde "Namaz, dinin temel direği" sayılmıştır. Gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Şu yazıyı okuduğunuzda namaz konusunda ihmalkârsanız bugünden sonra sözleşin Rabbinizle. Namaza söz verin. Ama Hz Peygamber (s.a.v.) gibi, Hz Ali gibi, Hz Ömer gibi kılmayı tasarlayarak namaza söz verin. Namazın hakkını vererek ve Yüce Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek. Tıpkı Hz Hasan gibi. Abdeste başladığında kıpkırmızı olurmuş yüzü ve titrermiş. Sorduklarında; "biraz sonra huzuruna çıkacağım Rabbimin heyecanı beni kuşattı" dermiş. Selam olsun hakiki anlamda İslam'ı yaşayan o kutlu nesle. Bizleri de Rabbim onlara benzetsin.



NAMAZIN FAYDALARI

Müslüman'ın Allah'a yakınlığının en güzel vesilesi olan namazın Müslümanlar için birçok faydası vardır. Namazın faydalarının bazıları şu şekildedir:

1 Günahtan alıkoyar.

2 Günahları affettirir.

3 Vücuttan hastalıkları uzaklaştırır.

4 Manevi dereceleri artırır.

5 Namazda olan kişiye rahmet yağdırır.

6 Namaz kılan ateşe girse bile secdeye değen yerleri ateş yakmaz.

7 Kıyamette secdeye müsaade edilir.

8 İnsan vücudundaki uyuşukluğu kaldırır.

9 Ahiret günü bir nurdur.

10 Mezarda kişiye arkadaştır.

11 Ahirette alnı, elleri ışık saçar.

12 Kalbi hastalıkları kaldırır.

13 Allah'ın zikrini kalbe yerleştirir.

14 Şeytanı uzaklaştırır.

15 Allah'ın emridir.

16 Diğer ibadetlerin kabulüne sebeptir.

17 Kişiyi münafıklıktan korur.

18 Mahşerde imansızları uzaklaştırır.

19 Gözlerin aydınlığıdır.

20 Yüzde nur oluşturur.

21 Açık ve gizli günahtan alıkoyar.

22 Şehvete engel olur. Adamı utandırır.

23 Nimeti korur, belayı uzaklaştırır.

24 Kişiyi vesveseden korur.

25 Takva ve yardımlaşma duygusu verir.

26 Müslümanlarla kucaklaştırır.

27 Yüce Rabbe derdini anlatma vesilesidir.

Huzura kabul edilmedir.

28 Güzel ahlaka sebep olur.

29 Fitneden ve kaostan korur.

30 Cimrilik, haset, kıskançlık gibi hastalıkları tedavi eder



BİR AYET

(Ey Muhammed!) De ki: "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.(En'am, 151)



BİR HADİS

"Hurma bulabilen hurma ile orucunu açsın hurma bulamayan da su ile iftar etsin. Çünkü su temizdir."(Ebû Dâvûd, Sıyam:21; İbn Mâce, Sıyam:25)



BİR DUA



Zeynelabidin'in duası

Rabbim! Günahlarım dilimi lal etti, konuşamıyorum; zira elimde hiçbir gerekçe yoktur. Ben (günahım) musibetimin esiri, amellerimin rehinesi, günahlarımın müdavimi, hedefimin şaşkınıyım. Kendimi sana karşı cüretkârca davranan, tehditlerini küçümseyen bedbahtlar yerine koydum. Aman Allah'ım! Hangi cesaretle sana karşı cüretkârlık yaptım, kendimi hangi kuruntularla aldattım? Efendim! Ayak tökezlemelerime ve yüz üstü düşmelerime acı. Cehaletime hilminle, kötülüğüme iyiliğinle mukabele et. Ben günahımı ikrar, hatalarımı itiraf ediyorum. İşte bu elim, bu da alnım. Kısas uygulamam için kendimi sana teslim ediyorum.



ESMA-ÜL HÜSNA



EL-MÜ'MIN: "Güven veren, emin kılan, koruyan."



BİR SÜNNET

Yolda giderken ayağa takılabilecek veya ona benzer şeyleri kenara çekmek.





BEYKOZLULAR SOKAK İFTARINDA BİR ARAYA GELDİ



İstanbul Beykozlular sokak iftarları ve gönül sofralarında bir araya gelmeye bu yıl da devam ediyor. Mahallelerde ve ilçe meydanlarında kurulan sofralara 7'den 70'e binlerce vatandaş ilgi gösterdi. Ramazanın güzelliklerini ilçenin her köşesinde paylaşmak ve komşuluğu canlandırmak amacıyla kurulan iftar sofralarında Belediye'nin mutfağında pişirilen iftar yemekleri ilçe sakinlerine ikram edildi. İftar sofralarında ramazan boyunca her gün binlerce kişi misafir edilecek.



SORU - CEVAP



1 Bazı ayetlerde "Biz onların kalbine mühür vurduk" diyor. Allah kalbe mühür vurunca kişinin hidayeti bulması nasıl mümkün olur? Yüce Allah herkesi iyi veya kötüyü tercih edebilecek kabiliyette yaratmıştır. İmtihan için de iyi ve kötü olan fiilleri yaratmış ve kişilere kutsal emirlerle vahiyle peygamber göndererek hangi işin kötü ve hangi işin iyi olduğunu haber vermiştir. Yaratma işi Allah'a ait, tercih etme işi de kula aittir. Yani Allah sizin arzu ettiğinizi yaratmaktadır.



2 Müslüman bir kişi günah işlediği zaman imanı yok olur mu? Müslüman kalmak ya daİslam'a girmek için Kelime-i Şehadet'e inanmak yeterli olacaktır. İbadetleri ihmal etmek veya günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz ama günahkâr yapar.



3 Güzel görünmek için estetik ameliyat haram mı?

Yüce Allah'ın bize verdiği güzelliklerimizi daha cazip hale getirmek için, taranmak, süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek gibi estetik müdahaleler caizdir hatta teşvik edilmiştir. Ama Yüce Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek, bir nevi modaya uyarak bıçak altına yatmak doğru değildir ve yaradılışı değiştirme anlamı taşır. Kişiyi toplum içinde komplekse iten, eşiyle karşı karşıya getiren, manen rahatsız eden, vücuttaki şekil bozukluğu veya fazlalığı ise estetikle düzeltilebilir.