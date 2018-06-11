​a.ü. ziraat’in içkili mezuniyet afişi utanç vericiydi

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

Bu ülkede Kemalist soslu alkolsever zavallı üniversitelerin bittiğini sanıyorduk.

1930’ların alkolsever Kemalist Cumhuriyet âdetlerinin yakın yıllara kadar üniversitelere yayıldığı sayısız misalleriyle bir gerçek.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin millî eğitim müfredatına ve anayasanın 58. maddesine aykırı mezuniyet balosu afişi utanç vericiydi. Sosyal medyada bir üniversiteye ait albenili bir afiş dikkatimizi çekince okumaya başladık.

Nesillerin ve bu ülkenin geleceğini üniversiteler belirleyeceği için bu albenili afiş daha baştan pek müeddep bir intiba vermeyince daha detaylı araştırdık ve maalesef bu yüz kızartıcı afiş adı geçen fakülte tarafından hazırlanmış ve duyurulmuş.

“A.Ü. Ziraat Fakültesi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü” başlığını okuyoruz önce. Bu ibarenin altında “18 Haziran 2018 Mezuniyet Balosu / Tunalı Ramada Otel / 10 dolar” ifadesi ayartıcı gelince işkillendik ve daha bir merakla okumaya başladık. Keşke okumasaydık da millî duygularımız galeyana gelmeseydi. “Yarın Türkiye’yi” teslim edeceğimiz öğrencilerin, yâni talebelerin mezuniyet töreni bu. Mesele geçiştirilecek gibi değil.

“20.00 / 23.00” arası vaktinin bildirildiği ibarenin altındaki ifadeler iğrenç ve dehşet duygusu veriyordu:

“Çorba / Başlangıç / Ara sıcak/ 4 Çeşit salata meyve ve mezuniyet pastasını hızla okuyup, “SINIRSIZ YERLİ ALKOLLÜ-ALKOLSÜZ İÇECEK” ibaresine gelince nutkumuz durdu, midemiz bulandı, millî öfkemiz gâlebe çaldı.

Emanet ettiğimiz talebelerin mezuniyet balosunun “menü” sünde “Sınırsız alkollü içecek” yer alıyordu.

Alenen suç işleniyordu. Türkiye’yi emanet edeceğimiz ve halkımıza örnek insanlar olacak üniversite mezunu gençlerimiz alenen alkole teşvik ediliyordu. Toplumu ve yuvalar yıkan, aileleri dağıtan içki alışkanlığı üniversite eliyle kazandırılıyordu. Nasıl yapılır bu?

Anayasanın 58. Maddesi alenen ihlâl ediliyordu. Ankara Ziraat Fakültesi anayasa suçu işliyor, anayasaya karşı geliyordu. 58. maddenin A- Gençliğin Korunması başlığında yer alan “Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında….. devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” ilkesine karşı bir üniversite karşı çıkıp suç işlemekte beis görmüyor.

Öğrencilere alkol olan ve alkollü teşvik eden program, yemekli toplantı, balolar vs… anayasaya göre suçtur. Gençleri kötü ve zararlı alışkanlığa teşvik ve yataklık etmek suçudur bu.

Hükümet yetkilileri, Yök ve Valilik bu yüz kızartıcı hâdiseye derhal müdahale etmelidir. Öğrencilerin mezuniyet balosunda alkollü içecek olmasının laiklikle bir alâkası yok… Anayasa bunu men ediyor… Keza millî ananeye aykırı olan alkollü içecek Türk milletinin kınadığı zararlı bir alışkanlıktır.

Ey bizi koruyan canımız ve gözbebeğimiz devlet! Ey milletiyle uyumlu ve bir olmaya çalışan hükümet!

Ankara’nın ortasında bir üniversitede anayasaya ve Türk millî gelenek ve aile yapısına zarar veren alkollü öğrenci mezuniyet balosuna anaların, babaların ve toplumun selâmeti için el atın.

Üniversitelerde içkili mezuniyet balolarına geçit verilirse şayet, bin yıllık İslâm irfanına sahip bu necip millet “Üniversitelerin mukaddesleri yoktur! Bu ülkede nesilleri üniversiteler mahvetti. Ahlâkını ve medeniyetini kaybeden nesillerin müsebbibi üniversitelerdir…” diye haykırırsa şaşmayın.