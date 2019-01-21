AFRİN’E BOMBA.. MİSİLLEME DEĞİL, TERÖR SALDIRISIDIR. GÜVENLİ BÖLGE!

Halil Mert / Habervaktim.com

Birinci Dünya Savaşı devam ediyor.

Çünkü hedefteki ülke Hasta Adam ölmedi…

Öldüremediler…

Anadolu’da yeniden canlanırken, ümitlenen Medeniyet Coğrafyasını da uyandırmaya devam ediyor..

Görünen o ki krallarla, sultanlarla, sahte şeyhlerle, sahte hocalarla, sapkın selefi, diyalogcu yapılarla kontrol edemedikleri Milletimizi ve Ümmet-i Muhammed’i kurdukları terör örgütleriyle, fitneyle, Mikromilliyetçilikle, inanç değerlerimizi sulandırarak bölmeye ve yok etmeye çalışıyorlar.

Düşük yoğunluklu savaş, vekâlet savaşları, asimetrik savaş vs. gibi anlaşılmaz tanımlarla kafanız karışmasın. Türkçesi şu! Ezeli düşmanlarımız var. Geçmişteki düşmanlıkları nasıldı?

Ordular toplayıp yurtlarımıza saldırır, yağmalar, öldürür ve işkence ederlerdi.

İçimize fitne ve ihanet sokup, devletlerimizi ve ya halklarımızı birbiri ile savaştırırlardı.

İçimizden aldattıkları kişi veya topluluklar aracılığı ile bizimle savaşırlardı.

İçimize soktukları kendi ajanları vasıtasıyla iç karışıklık çıkartacak, sabotaj, eylem ve kışkırtma faaliyetleri icra ederlerdi.

Şimdi farklı mı? Hayır!...

Afrin’in Kurtuluş Yıldönümü..

Kimden kurtardık?

PYD/YPG’den değil, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve İsrail’den.. Hatta İran’ı da ekleyebilirsiniz bu gruba…

Aslında tarih tekerrür ediyor.

Afrin’de patlama oldu. İnsanlar katledildi. Yapan PKK/PYD.. İlk yorum, “PKK, Münbiç’teki patlamaya misilleme yaptı?” sorarım size bu kadar salakça ve öngörüsüz bir değerlendirme yapılır mı? Bu düşmanlarımızın dünyaya pompalanmak istedikleri algı..

Öncelikle, ne Türkiye’nin ne ÖSO’nun ne de Afrin’deki masum insanımızın Münbiç’teki patlamayla ilgisi var mı? O patlamanın maksadı, ABD’nin birlik çekmesine engel olmak, hala DEAŞ bölgede etkin mesajı vermek değil miydi? Bu mesaj Türkiye’ye karşı bir mesaj değil mi? misilleme için sizin karşı tarafta benzer pislikler yapmanız gerekir. Değil mi?

Türkiye’nin bölgede düşmanı bir halk yoktur. Türkmenler de Araplar da, Kürtler de Türkiye’mizin Lozan da asli unsurlarıdır. Osmanlı Vatandaşıdır. Dindaşımız, soydaşımız ve kandaşımızdır bölge halkı. Türkiye’nin düşmanı Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana değişmedi ki! Aynı düşman, bizimle bizim topraklarımızda savaşmaya devam ediyor. Bu kadar net.

Aziz Milletim, Ümmet-i Muhammed Gardaşlarım …

Düşman bin yıllık düşman!

Dost mu? Nerede?

İhanet ise Milli Tarihimizde 5000 yıldır süregelir. Ümmet Tarihimizde Gülümüz (SAV)’den bu yana hep vardı.

Esas olan Milli Birliğimizi sağlamak, Medeniyetimizi bir ve diri tutmak, asrın ilim, fen, teknoloji ve bilgisine sahip olmak ve İttihad-ı İslam’ı sağlamaktır.

Güneyimizde ABD bizim GÜVENLİ BÖLGE önerimizi şimdi dile getiriyor. “Dediğimize geldi.” yaklaşımı bizim için en büyük tuzaktır. Biz bu teklifi yaptığımızda ABD bölgede etkin değildi, PKK/PYD henüz SDG ile örgütlenmemişti, Rakka PKK kontrolünde değildi. Şimdi ABD bizi GÜVENLİ BÖLGE ile yemleyip oyalıyor. Ne için mi? Nisan ayında S. Arabistan, İsrail, Mısır eksenli Arap NATO’su safsatasını sınırımıza yığıp bizim bölge ile temasımızı kesecekler. Tezgâh budur. Dolayısıyla Türkiye hedef gözetmeksizin bölgede içerilere kadar askeri üsler oluşturmalıdır. Önce, Süleyman Şah Türbesi asıl yerine taşınmalıdır. Taşınmasaydı bu gün emniyeti alma bahanesiyle mahalline Tugay yığardık.



Sayın Karar Vericiler…

Oyun büyüktür. Bu saatten sonra FETÖ yanılttı, A. Davutoğlu yanlış kararlar verdi, şu görevini yapmadı, bu ihmal etti vs. gibi mazeret kalmamıştır. Halkım affetse, tarih affetmez. Tarih affetse Allah affetmez.. YPG/PKK/ABD’nin işgal ettiği bölgede halk fırsat beklemektedir. Onlara bekledikleri fırsat ve imkân verilirse, PYD’nin tozunu attırırlar.

Rejim, S. Arabistan ve Arap NATO’su ile iş tutmaya başlarsa, Rusya ve İran buna göz yumarsa nasıl bir tedbir düşünüyoruz? Bu gün İHA’mız YPG bölgesinden görüntü almakta zorlanmaktadır. Nedeni ise Rusya’nın Hava Sahasını kontrol etmesidir. Düşünebiliyor musunuz?

Ey Aydın denen entel dantel adam…

Batı’nın istediği algıyı yurdumda insanım üzerinde oluşturamazsın. Bu da dolaylı ihanet ve çanak tutmadır. Şeytanın sağdan yaklaşması misali yaklaşan FETÖVARİ algı oluşturmaya çalışan deyyuslara karşı da uyanık ve dikkatli olmak zorundayız.

Yerel seçimler arifesinde söylemek istemiyorum ama FETÖYALAYICILARI sürekli Cumhurbaşkanımıza yaklaştırmaya çalışanlar Milletimiz sizi görüyor, biliyor. Haberiniz olsun. Sizin FETÖ’nün şahsında kimin kemik yalayıcılığını yaptığınızı da bu millet biliyor. Unutmayın ki, 15 Temmuz’da feraseti ve imanıyla ihaneti boğan bu Aziz Millet bir gün sizi de tükürüğünde boğar.