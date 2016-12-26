26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yolda

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Sigorta şirketlerini rahatlatan 'eşdeğer parça' uygulaması tekrar gündemde. Bu durum şirketler kadar aracında yan sanayi ürünü kullanılacak olan araç sahiplerini de ilgilendiriyor.
Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yolda
Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yolda Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yolda Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yolda

Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar hala çok yüksek seyrediyor. Zam için 'maliyetlerin arttığı' gerekçesini sunan sigorta şirketlerine yönelik birçok rahatlatıcı düzenleme yapıldı. Ancak vatandaşlar hala fiyatlardan şikayetçi. Şimdi ise sigortacıları rahatlatabilecek bir uygulama daha yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.

Torba tasarıyla, eşdeğer parça kullanımı tekrar gündeme geldi. Buna göre araçlar kaza yaptığında, orijinal parçalar yerine belgeli eşdeğer parçaların kullanılması resmi hale gelebilir.

BAROLAR BİRLİĞİ İPTAL ETTİRMİŞTİ

Aslında eşdeğer parça kullanımı daha önce serbest bırakılmıştı. Ancak Türkiye Barolar Birliği,  “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” düzenlemesine dava açmıştı. Danıştay da bunun üzerine, kasım ayında aldığı bir kararla, sigorta şirketleri tarafından karşılanan hasar onarımlarında çıkma ve sökme parçaların kullanılmasını serbest bırakan maddenin yürütmesini durdurdu.

YERLİ SANAYİYE KATKI SAĞLAYABİLİR

Yeni torba tasarının düzenleme gerekçesinde ise “Bu husus sigortacılık ilkelerinin bir gereği olduğu kadar rekabetçiliğin de bir şartıdır. Bu uygulama ile bu parçaların üretimini yapan yerli sanayimize de katkı sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede, parça tedarikinde belgelenmiş olmak kaydıyla, parçaların kullanılmasını teminen madde hazırlanmıştır” denildi.

VATANDAŞI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan sigorta şirketlerinin eşdeğer parça kullanması araç sahipleri için de önemli bir husus. Zira hasar gören orjinalken, yerine takılan parça yan sanayi ürünü olacak. Bu durum da, belgeli olsa bile eşdeğer parçanın ömrünü ve işini orjinal parça kadar iyi yapıp yapamayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Üstelik bu düzenlemenin ardından sigorta şirketlerinin indirime gideceğine dair kesin bir durum yok. Daha önce de kaza sonrası tazminatı kusur oranında araç sahibine yükleyen düzenleme yapılmıştı. Şirketlerin üzerinden riski alan bu düzenlemeye rağmen fiyatlar hala yüksek seyrediyor.

Habertürk

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