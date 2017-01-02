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Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor

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Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Türkiye’ye hakaret eden ve büyük tepki çeken Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı ediliyor.
Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor

Kendisini eşcinsel terzi yamağı olarak tanımlayan Barbaros Şansal, Reina katliamından dakikalar önce yayınladığı yeni yıl mesajında Türk halkına hakaret etmişti. Zira imza toplayan yüzlerce vatandaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunduğu Şansal'ın gözaltında olduğu bildirildi.

KKTC İçişleri Bakanlığı modacı Barbaros Şansal'ın yakalanarak sınır dışı edilmesine yönelik çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen modacı Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı. KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal'ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şansal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

HAFTA İÇERİSİNDE SINIR DIŞI EDİLECEK

Elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, imza toplayan yüzlerce vatandaş Şansal hakkında suç duyurusunda bulundu.

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