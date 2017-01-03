Gözaltına alınan Barbaros kıvırdı!

Gözaltına alınan Barbaros Şansal, ifadesinde hakaret dolu videosunun çarpıtıldığını, demek istediklerinin aslında öyle olmadığını söyledi.

Havalimanında gözaltına alınması sırasında linç girişimine maruz kalan Barbaros Şansal ifadesi alınmak üzere Güvenlik Şube'ye götürüldü. Polis sorgusunda Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular soruldu.

BU TWİT BANA AİT DEĞİL



Reina baskını sonrası "İşletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar istanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur" şeklinde mesaj attığı mesaj ile ilgili soruya Şansal, "Bu twit bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir twit görmedim" cevabını verdi.

Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

"VİDEO ÇARPITILDI"



Çeşitli hakaretlerin yer aldığı video ile ilgili sorulara ise Şansal, videonun çarpıtıldığı iddia etti.

Emniyet ifadesini tamamlanan Şansal'ın Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



İşte Barboros Şansal'ın paylaştığı o hakaret dolu video