Barbaros Şansal canını zor kurtardı!

Yılbaşı gecesi Türkiye'ye olmadık hakaretler yağdıran Barbaros Şansal, KKTC'den sınır dışı edildi. Dün akşam saatlerinde KKTC'de uçağa bindirilen Şansal ile yolcular arasında gerginlik yaşanırken, getirildiği Atatürk Havalimanı'nda ise bir grup gösterici tarafından protesto edildi.
Şansal'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ve birçok kişinin tepkisini çeken görüntülerin ardından KKTC İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.
Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, dün Türk Hava Yolları'nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.
BARBAROS ŞANSAL’LA YOLCULAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
KKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.
Şansal’ın taşkınlık yaptığını iddia eden yolcular, kendisine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti.
Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Türkiye’ye hareket etti.
UÇAKTAN İNİŞİ DE OLAY OLDU
Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indiğinde ise bir grup gösterici tarafından protesto edildi. Uçaktan inen Şansal'ı polis göstericilerin elinden kurtardı.