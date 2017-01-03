03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
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Barbaros Şansal'a tepki gösteren CNN Türk sunucusu Uyanık linç edildi!

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CNN Türk sunucusu Uyanık, KKTC'den sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye getirilen ve havalimanı apronunda halk tarafından büyük tepki gören Barbaros Şansal adlı provokatör için kullandığı ifadelerden dolayı azılı sol kesim tarafından linç edildi.
Barbaros Şansal'a tepki gösteren CNN Türk sunucusu Uyanık linç edildi!
Barbaros Şansal'a tepki gösteren CNN Türk sunucusu Uyanık linç edildi! Barbaros Şansal'a tepki gösteren CNN Türk sunucusu Uyanık linç edildi! Barbaros Şansal'a tepki gösteren CNN Türk sunucusu Uyanık linç edildi!

ürk vatandaşlarına ağır hakaretlerde bulunan provokatör Barbaros Şansal, yılbaşı günü sosyal medyada yaptığı hakaret dolu paylaşımın ardından KKTC'den sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilmişti. Provokatör Şansal, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanı apronunda halk tarafından büyük tepki gördü.

CNN Türk'te Özel Sektör programını sunan Beste Uyanık, Terzi Yamağı Barbaros Twitter'da paylaştığı bir mesajda "Haddi bildirilmeli" ifadelerini kullandı ve provokatör Barbaros Şansal'ın hakaretlerini destekleyen azılı sol kesim tarafından hedefe konuldu. Uyanık, halkın Şansal'a göstertiği tepki sonrası bu mesajını silerek hesabını 'gizli' konumuna getirdi.

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Uyanık, linç girişimlerinin ardından bir açıklama yaparak "Haddi bidirilmeli" ifadesinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. 

Linç edilen Uyanık'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Herkesin düşünce özgürlüğüne saygım sonsuz.. ancak düşündüğümüzü dile getirmenin daha doğru anlaşılabilir ve daha şık yolları olduğunu düşünüyorum.Barbaros Şansal o video da düşündüğünü yanlış ve kötü üslüp ile dile getirmiştir. Zaten bizleri bu kadar kutuplaştıran da bu yanlış üslüp ve kötü dile getirilmesidir.. aynı benim haddini bildirme dediğim gibi.. tek üzüntüm kelimelerimin yanlış anlaşılmasıdır."

Uyanık'ın paylaşıp, linç girişimine uğradıktan sonra sildiği mesaj şöyle:

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Barbaros Şansal'a tepki gösteren CNN Türk sunucusu Uyanık linç edildi!Barbaros Şansal'a tepki gösteren CNN Türk sunucusu Uyanık linç edildi!CNN Türk sunucusu Uyanık, KKTC'den sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye getirilen ve havalimanı apronunda halk tarafından büyük tepki gören Barbaros Şansal adlı provokatör için kullandığı ifadelerden dolayı azılı sol kesim tarafından linç edildi.
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