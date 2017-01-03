03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
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YGS başvuruları yarın başlıyor!

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YGS başvuruları yarın başlıyor!
Milyonlarca adayın merakla beklediği YGS başvuruları yarın başlıyor.
YGS başvuruları yarın başlıyor! YGS başvuruları yarın başlıyor! YGS başvuruları yarın başlıyor!

ÖSYM, YGS başvurularıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. YGS başvurularının ne zaman olduğu, hangi belgelerin gerektiği ve ücretin ne kadar olduğu gibi pek çok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte YGS ile ilgili tüm detaylar...

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvuruları yarın başlıyor. (4 Ocak 2017) Lise son sınıfta okuyan ya da mezun olmuş kişiler için düzenlenen YGS sınavı 4 Ocak Çarşamba günü başlayacak ve 18 Ocak Çarşamba günü yani iki hafta sonra sona erecek.

ÖSYM'DEN YGS BAŞVURULARI İÇİN KAMU SPOTU

ÖSYM, YGS'ye girecek adaylar için önemli bir kamu spotu yayınlandı. İşte YGS kamu spotundaki önemli noktalar...

- YGS'ye başvuracak adayların ÖSYM başvuru merkezlerine ya da ÖSYM sınav koordinatörlüklerine gitmesi gerekir.

- YGS başvurusunda adaylar nüfus cüzdanı ya da pasaportunu yanında bulundurmalıdır.

- Başvuru belgesini elde eden adayların sınav ücretini YGS tercih kılavuzunda bulunan anlaşmalı bankalara ya da odeme.osym.gov.tr adresine yatırması gerekir.

- Adaylar 4-18 Ocak tarihleri arasında başvurulabilecek olan YGS işlem detaylarını T.C kimlik numarası ve verilen şifre ile ais.osym.gov.tr adresinden takip edebilecek.

 

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