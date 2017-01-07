07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
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Araç tescil işlemlerinde yeni dönem başlıyor

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Daha önce EGM tarafından yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin hizmetler artık noterlere devredilebilecek.
Araç tescil işlemlerinde yeni dönem başlıyor
Araç tescil işlemlerinde yeni dönem başlıyor Araç tescil işlemlerinde yeni dönem başlıyor Araç tescil işlemlerinde yeni dönem başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, artık noterliklere devredilebilecek.

Konuyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımyandı. Buna göre, araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış sayılacak.

EMNİYET İLE PAYLAŞIM

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince tutulacak ve yönetimi ve güvenliği bu kuruluşça sağlanacak. Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak EGM ile paylaşılacak.

Araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenecek.

Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, araç tescil işlemlerine ilişkin iş ve işlemler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmeye devam edilecek.

BELGELER GİZLİ KALIYOR

Araç sicilleri ve bu sicillerin tutulmasına dayanak olan belgeler gizli olacak. Bunlar, yetkili ve sorumlular ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında başka kimse tarafından görülüp incelenemeyecek.

Mahkemeler bunun dışında tutulacak. Bu bilgileri işleyen görevliler ve araç kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorunda olacak.

Devre ilişkin düzenlemeler istihbarat, gizlilik veya güvenlik gerektiren hizmetlerde kullanılan araçların her türlü tescil işlemi ile belge ve plakalarını verme ve sivil plaka işlemleri hakkında uygulanmayacak.

AA

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