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Volkswagen'in yöneticisi FBI tarafından tutuklandı

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Emisyon skandalı sonrasında Alman otomotiv devi Volksagen'in başı beladan kurtulmuyor..
Volkswagen'in yöneticisi FBI tarafından tutuklandı
Volkswagen'in yöneticisi FBI tarafından tutuklandı Volkswagen'in yöneticisi FBI tarafından tutuklandı Volkswagen'in yöneticisi FBI tarafından tutuklandı

FBI, Volkswagen'ın üst düzey yöneticisi Oliver Schmidt'i, emisyon skandalı sonrasında ABD yasalarını ihlal etmek suçlamasıyla tutukladı.

EMİSYON SKANDALI SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANDI

2014 ve Mart 2015 döneminde Alman otomotiv devi Volkswagen'ın ABD yasalarına uyum ofisinin başında bulunan Schmidt, Florida'da emisyon skandalına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında Detroit'te tutuklandı.

Alman Volkswagen ise yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı ile işbirliğinin sürdüğünü, fakat yürüyen bir soruşturma ile ilgili şu aşamada henüz bir açıklama yapılmayacağını bildirdi.

SCHMIT, EMİSYON YASALARININ İHLAL EDİLMESİNDE BÜYÜK ROL SAHİBİ

Volkswagen hakkında New York ve Massachusetts federal savcılık ofisleri tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianameye göre Oliver Schmidt, Alman devinin ABD emisyon yasalarını ihlal etmesinde büyük rol sahibi olarak nitelendiriliyor.

Bu arada tutuklama kararı, VW ve AMD Adalet Bakanlığı arasında emisyon skandalı nedeniyle 2 milyar doları aşan bir anlaşmanın arefesinde geldiği de dikkat çekti.

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