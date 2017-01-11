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Kritik açıklama geldi! 2.270 milyar dolar...

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Kritik açıklama geldi! 2.270 milyar dolar...
Merkez bankasının açıkladığı verilere göre, kasım ayında 2 milyar 268 milyon dolar açık verdi
Kritik açıklama geldi! 2.270 milyar dolar... Kritik açıklama geldi! 2.270 milyar dolar... Kritik açıklama geldi! 2.270 milyar dolar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Geçen yıl kasım ayında cari işlemler açığı 2015'in aynı ayına göre 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 651 milyon dolar oldu.

Kasımda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 199 milyon dolar azalarak 2 milyar 888 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 292 milyon dolar azalarak 1 milyar 2 milyon dolara geriledi.

İTHALAT VE İHRACAT RAKAMLARI

Parasal olmayan altın kaleminde, 2015'in kasım ayında 131 milyon dolar net ithalat gerçekleşirken geçen yılın kasım ayında 141 milyon dolar net ihracat kaydedildi.

Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 209 milyon dolar azalarak 1 milyar 295 milyon dolara, seyahat giderleri de 113 milyon dolar azalarak 340 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi açığı, 2015 Kasım ayına göre 176 milyon dolar düşüşle 476 milyon dolara indi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 203 milyon dolar azalarak 407 milyon dolar oldu.

BEKLENTİ

"AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi"ne göre, ekonomistler kasım ayı cari işlemler açığının 2,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

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