11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
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  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
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Doların freni patladı!

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Doların freni patladı!
Dolar/TL kuru, 18:10 sıralarında 3,9400 lirayı görerek, yeni bir rekor daha kırdı.
Doların freni patladı! Doların freni patladı! Doların freni patladı!

Sabah saatlerinde 3.8950 ile rekor kıran dolar/TL, ilerleyen saatlerde 3.85 seviyesinin altına gevşedi.

Dolar/TL kuru, 18:10 sıralarında 3,9400 lirayı görerek, yeni bir rekor daha kırdı

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