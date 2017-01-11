Sabah saatlerinde 3.8950 ile rekor kıran dolar/TL, ilerleyen saatlerde 3.85 seviyesinin altına gevşedi.
Dolar/TL kuru, 18:10 sıralarında 3,9400 lirayı görerek, yeni bir rekor daha kırdı
11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
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Doların freni patladı!
Sabah saatlerinde 3.8950 ile rekor kıran dolar/TL, ilerleyen saatlerde 3.85 seviyesinin altına gevşedi.
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