15 Ocak 2017 Pazar17 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:20İkindi 15:45Akşam 18:08Yatsı 19:33
    • 4°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 81.524 0.78
  • Altın: 143,354 -0.83
  • Dolar: 3,7534 -0.07
  • Euro: 3,9872 -0.47

Kur saldırısı için hükümetten karşı tedbir

»
Hükümet, kur saldırısı ile reel sektörün gücünü kırma operasyonuna karşı harekete geçti.
Kur saldırısı için hükümetten karşı tedbir
Kur saldırısı için hükümetten karşı tedbir Kur saldırısı için hükümetten karşı tedbir Kur saldırısı için hükümetten karşı tedbir

Reel sektör için hazırlanan ve daha önce açıklanan 250 milyar liralık paket, öncelikle kur şoku yaşayan firmaların durumunun iyileştirilmesi, üretim ve ihracatını sürdürmesi için kullanılacak. Önceki gün Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin başkanlığında yapılan toplantıda bir dizi kritik karar alındı. Bankalar Birliği yönetiminin de katıldığı toplantıda, reel sektör destek planının ayrıntıları masaya yatırıldı.

İSTİHDAMA ÖNCELİK

Zirvede, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), bankaların kullandıracağı kredilere yüzde 85-100 arasında kefalet vermesinin kriterleri belirlendi. Buna göre, ilk aşamada kur artışından etkilenen firmalara üretimin devamlılığını sağlayacak ilave kredi açılacak. Mevcut maliyet seviyesinde üretim yapması mümkün olmayan firmalar ayıklanacak. İstihdamını ve üretimini koruyan firmaların kredilendirilmesine öncelik verilecek.
Yeni yatırım yapan firmaların, devlet garantili kredi kullanım talepleri mutlaka karşılanacak. Sistem işletilirken, bankaların halen idari veya yasal takibe aldığı kredileri yapılandırması mümkün olmayacak.

VERGİ AYARLAMASI YAPILMAYACAK

Ekonominin durgunluk sarmalına girmemesi ve aynı anda kur-enflasyon şoku yaşamaması için de tedbirler alınacak. Buna göre, 2017 yılında kamu tarafından vergi ve benzeri yolla ayarlama yapılmayacak ve enflasyon üzerindeki baskı en az 2 puan azaltılacak. Özel sektörün istihdam edeceği 500 bin işçinin, asgari ücret seviyesindeki ödemesi devlet tarafından bir süre desteklenecek. Devlet de kamuya yararlı işlerde sınırlı süreli 100 bin kişi çalıştıracak. Böylece, 600 bin istihdam sayesinde piyasaya kaynak enjekte edilerek ekonominin dinamizmi korunacak.

BEŞ MADDEDE DESTEK PLANI

1- Kurdan etkilenen firmalara devlet garantili kredi verilecek.

2- Üretimini sürdüren, istihdamını koruyan şirketler öncelik tanınacak.

3- İhracatçıya yüzde 100 devlet kefaleti ile kredi sağlanacak.

4- 500 bin işçinin asgari ücretine devlet destek verecek.

5- 100 bin kişiye kamuya yararlı alanlarda iş imkânı verilecek.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kur saldırısı için hükümetten karşı tedbirKur saldırısı için hükümetten karşı tedbirHükümet, kur saldırısı ile reel sektörün gücünü kırma operasyonuna karşı harekete geçti.
Hükümet'ten dolara karşı yeni hamleHükümet'ten dolara karşı yeni hamlePiyasayı canlandırmak ve yerli üreticinin önünü açmak amacıyla bankalarla yapılan görüşmeler sonuç verdi.
Dolar çakılmaya devam ediyor!Dolar çakılmaya devam ediyor!Merkez Bankası'nın ikinci hamlesinden sonra dolar 3,72'ün altını gördü.
Tarım Bakanlığı Nutella incelemesi başlattıTarım Bakanlığı Nutella incelemesi başlattıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Nutella’nın palmiye yağında kanserojen bulunduğu haberleri üzerine inceleme başlattı.
Yabancı yatırımcı bütün tuzakları bozdu!Yabancı yatırımcı bütün tuzakları bozdu!Ekonomiye yapılan operasyona yabancı yatırımcıdan tokat gibi cevap geldi. Önceki gün Borsa İstanbul’da 200 milyon, tahvil-bono piyasasında ise 600 milyon $’lık net alım yapıldı.
Trump'tan korkan harekete geçiyor!Trump'tan korkan harekete geçiyor!Donald Trump’ın, yerli ve yabancı şirketlere ABD’de yatırım yapmalarına yönelik baskıları etkisini gösterdi. Pek çok şirket Trump’tan fırça yemeden yatırım açıklamaya başladı.
  • Gerçek kazancını gizleyenler yandı!14 Ocak 2017 Cumartesi 10:11
  • 60 döviz bürosu mercek altına alındı!14 Ocak 2017 Cumartesi 09:26
  • Araç sahipleri dikkat! Kıyaslamadan ödemeyin14 Ocak 2017 Cumartesi 08:52
  • İstanbul’un ilk havarayı geliyor14 Ocak 2017 Cumartesi 08:20
  • Dolarda bir sert hareket daha!13 Ocak 2017 Cuma 21:55
  • Bank Of China 300 milyon doları Türkiye'ye getirdi13 Ocak 2017 Cuma 20:32
  • Merkez Bankası'ndan flaş karar!13 Ocak 2017 Cuma 18:42
  • Akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına mı geçilecek?13 Ocak 2017 Cuma 17:30
  • Türkiye üst sıralarda yerini aldı!13 Ocak 2017 Cuma 17:15
  • EPDK'dan "fahiş tarife" iddialarına cevap!13 Ocak 2017 Cuma 17:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri