17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:35
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 82.056 0.42
  • Altın: 147,972 0.42
  • Dolar: 3,7838 -0.56
  • Euro: 4,0518 0.40

ÖTV indirimi geldi, lüks otomobiller taksi oldu

»
Adana'da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanan 4 yıllık şoför Murat Çakır, piyasa değeri 240 bin lira olan son model BMW'yi taksi yaptı.
ÖTV indirimi geldi, lüks otomobiller taksi oldu
ÖTV indirimi geldi, lüks otomobiller taksi oldu ÖTV indirimi geldi, lüks otomobiller taksi oldu ÖTV indirimi geldi, lüks otomobiller taksi oldu

Ticari araçların yenilenmesi için hükümetin başlattığı ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen Murat Çakır, mevcut  taksisini son model bir otomobille değiştirdi. Piyasada 240 bin liraya satılan 520-i BMW alan Murat Çakır, "Bu araba yüzde 45'lik ÖTV indirimi sayesinde 165 bin liraya mal oldu. Sanki ikinci el otomobil almış gibi oldum. Müşterilere daha iyi hizmet vermek için fırsat sunan hükümete teşekkür ederim" dedi.
 
Murat Çakır'a düzenlenen törenle çiçek veren Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Nihat Sözütek ise, şöyle dedi:
 
"Hükümetimiz ticari araçların yenilenmesi için çok güzel bir ÖTV indirimine gitti. Taksicilerimiz de halka daha iyi hizmet için bu fırsattan yararlandı. Lüks otomobilleri 30-40 bin liralık indirimli alarak ticari taksi yaptılar. Hükümete teşekkür ederken, arkadaşlarımızı da kutluyorum."
 
Törende farklı markalarda lüks otomobiller alan taksicilere de çiçek verildi.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖTV indirimi geldi, lüks otomobiller taksi olduÖTV indirimi geldi, lüks otomobiller taksi olduAdana'da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanan 4 yıllık şoför Murat Çakır, piyasa değeri 240 bin lira olan son model BMW'yi taksi yaptı.
Otomobil devine soruşturma başlattılarOtomobil devine soruşturma başlattılarParis savcılığı, dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yapıldığı şüphesi ile otomobil üreticisi Renault hakkında adli soruşturma başlattı.
Ulaşımda yeni dönem başladıUlaşımda yeni dönem başladıŞehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin erişilebilir hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslarını içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Benzin fiyatlarına zam geliyorBenzin fiyatlarına zam geliyorYarından itibaren benzinin litre fiyatına 7 veya 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Volkswagen'in yöneticisi FBI tarafından tutuklandıVolkswagen'in yöneticisi FBI tarafından tutuklandıEmisyon skandalı sonrasında Alman otomotiv devi Volksagen'in başı beladan kurtulmuyor..
Araç tescil işlemlerinde yeni dönem başlıyorAraç tescil işlemlerinde yeni dönem başlıyorDaha önce EGM tarafından yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin hizmetler artık noterlere devredilebilecek.
  • Araç sahiplerine kritik uyarı!05 Ocak 2017 Perşembe 11:11
  • Motorine 12 kuruş zam bekleniyor!30 Aralık 2016 Cuma 10:31
  • Ehliyet ve Pasaport harçları belli oldu27 Aralık 2016 Salı 15:20
  • Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yolda26 Aralık 2016 Pazartesi 15:10
  • Araçlarını söken Volkswagen sahiplerine büyük şok!26 Aralık 2016 Pazartesi 10:34
  • BMW Çin'deki 193 bin aracını geri çağırıyor26 Aralık 2016 Pazartesi 09:24
  • Fransa'da elektrik üreten yol açıldı!24 Aralık 2016 Cumartesi 09:03
  • İthal İkinci el araçlara af geliyor!23 Aralık 2016 Cuma 09:07
  • Trafik sigortasını yüksek fiyattan yapana ceza kesilmeye başlandı!12 Aralık 2016 Pazartesi 09:38
  • Fransa'da trafiğe çıkış yasağı getirildi!06 Aralık 2016 Salı 11:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri