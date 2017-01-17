ÖTV indirimi geldi, lüks otomobiller taksi oldu

Ticari araçların yenilenmesi için hükümetin başlattığı ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen Murat Çakır, mevcut taksisini son model bir otomobille değiştirdi. Piyasada 240 bin liraya satılan 520-i BMW alan Murat Çakır, "Bu araba yüzde 45'lik ÖTV indirimi sayesinde 165 bin liraya mal oldu. Sanki ikinci el otomobil almış gibi oldum. Müşterilere daha iyi hizmet vermek için fırsat sunan hükümete teşekkür ederim" dedi.
Murat Çakır'a düzenlenen törenle çiçek veren Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Nihat Sözütek ise, şöyle dedi:
"Hükümetimiz ticari araçların yenilenmesi için çok güzel bir ÖTV indirimine gitti. Taksicilerimiz de halka daha iyi hizmet için bu fırsattan yararlandı. Lüks otomobilleri 30-40 bin liralık indirimli alarak ticari taksi yaptılar. Hükümete teşekkür ederken, arkadaşlarımızı da kutluyorum."
Törende farklı markalarda lüks otomobiller alan taksicilere de çiçek verildi.
- Akdeniz'de facia! Çok sayıda ölü varÖTV indirimi geldi, lüks otomobiller taksi olduEvlendirme programında tekme tokat kavga ettilerKapadokya Havalimanı 5 ay süreyle kapatılıyorTBMM'de güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı!Ünal Tanık ve yazarları Habervaktim’e böyle saldırıyorduTürk uçağı neden düştü?Erdoğan dövizdeki artışın amacını açıkladıİstanbul'da gemi yangını!Ünal Tanık gözaltına alındı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
İmsak 06:48 Güneş 08:19 Öğle 13:21 İkindi 15:47 Akşam 18:10 Yatsı 19:35
- 15°C Adana
- 9°C Adıyaman
- 5°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 10°C Amasya
- 4°C Ankara
- 11°C Antalya
- 8°C Artvin
- 15°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 82.056 0.42
- Altın: 147,972 0.42
- Dolar: 3,7838 -0.56
- Euro: 4,0518 0.40
ÖTV indirimi geldi, lüks otomobiller taksi oldu
Ticari araçların yenilenmesi için hükümetin başlattığı ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen Murat Çakır, mevcut taksisini son model bir otomobille değiştirdi. Piyasada 240 bin liraya satılan 520-i BMW alan Murat Çakır, "Bu araba yüzde 45'lik ÖTV indirimi sayesinde 165 bin liraya mal oldu. Sanki ikinci el otomobil almış gibi oldum. Müşterilere daha iyi hizmet vermek için fırsat sunan hükümete teşekkür ederim" dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bodrumlu İngiliz Müslüman oldu
- Ay'a ayak basan son insan da hayatını kaybetti
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Canan Karatay'dan palmiye yağı açıklaması
- Kedisini bulana ödül verecek!
- Artık yaşından çok aldığı para konuşulacak
- Lindsay Lohan geçmişini silip müslüman oldu
- Kokoreç can aldı
- Ece Erken ateş püskürdü:"Manyak mısınız?"
- Murat Yıldırım'ın yarışmadan alacağı ücret dudak uçuklattı
- Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!
- Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.