Türkiye ekonomisine zarar veren özelleştirme politikası son hız devam ediyor.Özelleştirme Yüksek Kurulu, Türkiye Petrolleri Dağıtım'ın yüzde 100 hissesinin satışını onayladı.
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) yapılan ihale sonucunda Türkiye Petrolleri Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin satışına onay verdi.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ÖYK kararıyla, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin ihalede 490 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Zülfikarlar Holding AŞ'ye satılmasına onay verildi.
19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
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Alanında tek olan milli akaryakıt şirketi Türkiye Petrolleri satıldı
Türkiye'nin tek milli akaryakıt şirketi olan Türkiye Petrollerinin satışı gerçekleşti.
Türkiye ekonomisine zarar veren özelleştirme politikası son hız devam ediyor.Özelleştirme Yüksek Kurulu, Türkiye Petrolleri Dağıtım'ın yüzde 100 hissesinin satışını onayladı.
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