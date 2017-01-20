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TP artık resmen Zülfikarlar Holding’in

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Tek milli petrol şirketimiz olan TP özelleştirilerek, 490 milyon TL’ye Fenerbahçeli işadamı İsfendiyar Zülfikari’ye satıldı.
TP artık resmen Zülfikarlar Holding’in
TP artık resmen Zülfikarlar Holding’in TP artık resmen Zülfikarlar Holding’in TP artık resmen Zülfikarlar Holding’in

Devletin elindeki tek akaryakıt dağıtım ve satış şirketi olan Türkiye Petrolleri’nin(TP) özelleştirilerek, Fenerbahçeli işadamı İsfendiyar Zülfikari’ye satışında sona gelindi.

Başbakanlığa bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) yapılan ihale sonucunda Türkiye Petrolleri Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin Zülfikarlar Holding’e satışına onay verdi.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan ÖYK kararıyla, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin ihalede 490 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Zülfikarlar Holding A.Ş.'ye satılmasına onay verildi.

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

Türkiye genelinde bulunan yayın yakıt istasyonlarıyla bilinen TP’nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki idare hissesinin blok satışı yöntemi ve pazarlık usulüyle özelleştirilmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapılmıştı. İhaleye, Zülfikarlar Holding AŞ, Siyah Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu ve SBK Holding AŞ'nin dahil olduğu dört şirketin yetkilileri katılmışlardı.

AÇIK ARTIRMADA KIYASIYA MÜCADELE

Elemeli turda en düşük teklifi veren Siyah Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ihale dışı kalmış, Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu da, birkaç tur sonra ihaleden çekilmişti. Açık artırma SBK Holding AŞ ve Zülfikarlar Holding AŞ arasında devam etmişti. İhalede, en yüksek teklifi 490 milyon lirayla Zülfikarlar Holding AŞ vermiş ve ihale böylelikle Zülfikarlar Holding’de kalmıştı.

TP NASIL KURULDU?

Türkiye genelinde 400’e yakın akaryakıt istasyonu bulunan TP, 1954 yılında, 6327 sayılı kanunla, kamu adına hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kuruldu. TP’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, özelleştirilene kadar, ülkemizin tek milli petrol şirketi olan TP, geçmişte petrol sektörünün pek çok “ilk”lerini gerçekleştirdi. TP, yarım asrı aşan yaşamında, PETKİM, TÜPRAŞ, PETROL OFİSİ gibi 17 büyük kuruluşu birer ilk olarak ülkemize kazandırdı.

SERMAYESİ: 3 MİLYAR TL

TP’nin resmi sitesinde şu bilgiler yer alıyor: “1983 yılına kadar entegre bir petrol şirketi olarak arama, üretim, rafinaj, pazarlama ve taşımacılık gibi petrol sektörünün pek çok alanında faaliyetlerde bulunan TP, 1983 yılında yapılan yasal düzenlemeler sonucunda bugün sektöründe yurtiçi ve yurtdışında, sadece arama, sondaj ve üretim faaliyetlerini gerçekleştiren bir petrol şirketidir. TP’nun Kayıtlı Sermayesi: 3 Milyar TL.”

SEKTÖRDE DENGELEYİCİ ROL ÜSTLENİYORDU

TP’nin resmi internet sitesinde şirketin öneminden bahsedilirken de “Kuruluşundan bu yana Türkiye Petrolleri, sektörde dengeleyici bir rol üstlenmektedir. Gerek perakende pazarda, gerekse büyük ölçekli ihalelere katılım sağlayarak rekabeti tetiklemekte ve böylece tüketiciye katkı sağlamaktadır” deniliyor.

TP’NİN YENİ SAHİBİ ZÜLFİKARLAR HOLDİNG’İ TANIYALIM

Türkiye Petrolleri AŞ’nin yeni sahibi olan Zülfikarlar Holding, İstanbul merkezli bir firma. Holding’in patronu 1976 İstanbul doğumlu İsfendiyar Zülfikari. Turkuaz Petrol de Zülfikarlar Holding bünyesinde bulunuyor.

Firmanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, holding 1942 yılında İstanbul Eminönü'de kimyevi maddeler sanayi üzerine ticari hayatına başladı, güçlü mali bünyesiyle geçen 70 yıl içinde factoring ve dış ticaret dallarında faaliyet göstererek hızla büyüdü. Bugün 200'e yakın çalışanı, İstanbul'da Genel Müdürlüğü, Yarımca / İzmit, Kırıkkale ve Aliağa / İzmir Bölge Müdürlükleri ve depolama-ikmal tesisleri, yüzlerce bayii, binlerce müşteri, enerji, kimya ve finans sektöründe edindiği pazar payı ve ciro açısından Türkiye'nin ve dünyanın sayılı firmaları ile rekabet edebilir hale gelmiş durumda.

PATRON FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE

Zülfikarlar Holding patronu İsfendiyar Zülfikari, Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine girmiş, Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanlığı ve basketbol şube sorumluğu görevlerinde bulunmuş, Eylül 2016’da ise bu görevlerinden istifa etmişti.

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