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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Ayberk Atilla kimdir? Neden hayatını kaybetti?

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Ayberk Atilla kimdir? Neden hayatını kaybetti?
Ayberk Atilla kimdir? Usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu.
Ayberk Atilla kimdir? Neden hayatını kaybetti? Ayberk Atilla kimdir? Neden hayatını kaybetti? Ayberk Atilla kimdir? Neden hayatını kaybetti?

Geçtiğimiz günlerde hastalığının tedavisiyle ilgili de bilgi veren Ayberk Atilla, "Öncelikle kemoterapi tedavisi düşünülüyor ancak ben kemoterapi tedavisine uzak bakıyorum" demişti. Atilla, tedavisiyle ilgili izlenilecek yolun önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylemişti.

Tedavisinin devam ettiği hastanede bu sabaha karşı kansere yenik düşen usta oyuncu yaşamını yitirdi.

Ayberk Atilla abimizi kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/64GNC3oxfI

— Hakan Yılmaz (@HakanYilmaz) 21 Ocak 2017

DEĞERLİ SANATÇIMIZ AYBERK ATİLLA'YI KAYBETTİK...https://t.co/Sjs7m2OFFt

Not : Cenaze ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. pic.twitter.com/sDfYtk5MjC

— Şehrin Tiyatrosu (@sehir_tiyatrosu) 21 Ocak 2017

AYBERK ATİLLA KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Ayberk Atilla, 18 Eylül 1946’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı.

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