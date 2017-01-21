21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 83.067 0.93
  • Altın: 146,530 -1.16
  • Dolar: 3,7912 -1.01
  • Euro: 4,0490 -0.54

Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor

»
SGK Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, ortalama 21 gün olan emekli maaşı bağlanma süresini Randevulu Emeklilik Sistemi ile vatandaşın evraklarını verdikten sonra bu süreyi 10 güne düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor
Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, 2016 yılını değerlendirerek Adana SGK’nın yenilikleri hakkında açıklama yaptı.
 
“Prim tahsilatında yüzde 50 artış”

15 Temmuz darbe girişimi gibi bir hadisenin Türkiye'de bir daha yaşanmamasını dilediğini ifade eden Canpolat, “2016 yılının ortasında çok üzücü bir olay yaşadık. Vatanımıza Milletimiz inşallah böyle günler daha yaşamaz. 2016’yı ayrı ayrı değerlendirmek lazım. 2016’nın ilk yarısında prim tahsilatı yönünden çok iyi bir performansımız vardı. Normalde bir önceki yıla göre ortalama yüzde 50 artış var icra tahsilatında. Prim tahsilatının da yüzde 95’ini tahsil ediyoruz” dedi.
 
“Taksit ödemesinin yüzde 95’i yapıldı”

2016 yılının son döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çıkan 6736 sayılı kanun hakkında da konuşan Bilal Canpolat, “Bu kanunla toplam prim alacağımızın yüzde 82,32’sini yapılandırdık. Bu yüzde 82,32’sinin ilk taksit ödemesinin yüzde 95’ini tahsil ettik. Bu bizim için çok ciddi ve önemli bir rakam. Çok düşük bir kayıp var. Biz o kayıpları da sistemlerde oluşan arıza nedeniyle vatandaşlar paralarını emanet hesaplara aktardı. Bundan olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
 
“Suriyeliler Adana’da işsizliği arttırmıyor”

Suriyelilerin Adana’da ki işsizlik oranında oynama yapmadığını sözlerine ekleyen SGK Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, “Sigortalı sayısında her dönemde artış var düşüş yok” ifadelerini kullandı. Canpolat, daha sonra şöyle devam etti:
 
“2010 ile 2015 yılları arasında ki yaptığımız bir istatistik var kendi çalışmam. Bu Suriyelilerin Adana’da ki işsizliğe oranı ne olduğunu baktığımız zaman ciddi bir oynama yok. Sigortalı sayısında aşağı düşüş yok. Her dönem belli miktarda artış var. Bu insanlar sigortalı kayıt dışılığın en fazla olduğu yerlerde tarım ve inşaat sektöründe çalışıyorlar. Bazılar iş yeri açıyor. Onda da ikametgah teskeresi alıyorlar. Ondan sonra 9 numaralı kimlik alıp çalışma belgesi alıyorlar. O belgeler olmadan iş yeri açmaları yasak. Yasal olmadan iş yeri açanı tespit ettiğimiz zaman cezai işlem uyguluyoruz.”
 
 “Emekli maaşı bağlama süresi 10-15 güne düşecek”

2017 yılında emekli maaşı bağlanma süresini kısaltmak için çalışmalara başladıklarını kaydeden Canpolat, “2017 yılından beklentimiz geçen yıldan daha iyi olacağını düşüyoruz. Gerekli tedbirleri alacağız. Biz, emekliliği gelmiş kişilerin emeklilik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bunların şuanda ki aylık bağlama oranımız 21 gün. Bu süre 35 güne de çıkabiliyor. 10 güne de düşebiliyor. Ortalama 21 günde bağlanıyor. Kuruma dilekçe verdiğin zaman bile maaşı takip eden ayın başından itibaren aylık bağlanıyor. Bunu 10-15 günlere çekmeyi düşünüyoruz. Bunun için yaptığımız bir çalışma da var. İnternet üzerinden randevulu emeklilik sistemi var. Burada şahıs randevu alıyor. Randevu tarihinde gelip uzman ekibimizden bilgiler alıp işlemlerini başlatıyor. Biz bu sistem ile kirli bilginin önüne geçmeye çalışıyoruz. Dışarıda kulaktan doğma bilgilerle mağdur olan çok vatandaşımız var. 1-2 güne düşürülmesi zor olur ama. Bizim hedefimiz dediğim gibi 10-15 günlere düşürmek” şeklinde konuştu.
 
SGK Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, SGK’da primlerin zamanında ödenmiş olmasının işleyişin devamı adına çok önemli olduğunu herkesin zamanında prim ödemeleri yapmasının gerektiğini ileride borçlanma ile primleri öderim dememesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
 
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyorEmekli maaşı bağlanma süresi kısalıyorSGK Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, ortalama 21 gün olan emekli maaşı bağlanma süresini Randevulu Emeklilik Sistemi ile vatandaşın evraklarını verdikten sonra bu süreyi 10 güne düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Dikkat! Bugün bu metro istasyonlarını kullanmayınDikkat! Bugün bu metro istasyonlarını kullanmayınİstanbul'da Kadıköy-Kartal metro hattı Tavşantepe'ye kadar uzatıldı. Pendik-Kadıköy arası 35 dakikaya inecek.
Memura fark, esnafa af!Memura fark, esnafa af!Yeni düzenlemenin tüm detayları belli oldu. Yürürlüğe girmesi için Erdoğan'ın imzası bekleniyor...
Bakanlık cezayı kesti! Tam 2 milyon TLBakanlık cezayı kesti! Tam 2 milyon TLÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmit Körfezi’nde çevreye zarar veren bir firmaya tek kalemde 2.1 milyon lira ceza kesti.
Sebze-meyve fiyatlarıyla ilgili yeni yol haritası belirlendiSebze-meyve fiyatlarıyla ilgili yeni yol haritası belirlendiHükümet sebze-meyve fiyatlarının tarladan tüketiciye kadar olan yolculukta fahiş oranlarda artmasını önleyecek yeni yol haritasını belirledi.
Terörü destekleyene kredi verilmeyecek!Terörü destekleyene kredi verilmeyecek!Hükümet, 50 bin liralık faizsiz kredi için firmaları detaylı incelemeye aldı.
  • Maaşa 702 lira destek geliyor20 Ocak 2017 Cuma 08:47
  • Şimşek: Doların değeri artabilir19 Ocak 2017 Perşembe 21:38
  • Dolar bir anda fırladı19 Ocak 2017 Perşembe 19:12
  • Piyasalar Trump'ı bekliyor19 Ocak 2017 Perşembe 15:55
  • İşte Merkez Bankası'ndan dolar tahmini!19 Ocak 2017 Perşembe 15:33
  • Kör havuz uygulaması kalkacak19 Ocak 2017 Perşembe 15:05
  • Altını FED vurdu! İşte çeyreğin fiyatı19 Ocak 2017 Perşembe 13:00
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geldi19 Ocak 2017 Perşembe 12:10
  • Gıda fiyatlarına fren geliyor19 Ocak 2017 Perşembe 12:04
  • Büyükanneye destekde pilot iller belli oldu19 Ocak 2017 Perşembe 12:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri