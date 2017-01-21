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İlhan Cavcav kimdir? Son durumu hakkında bilgi

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İlhan Cavcav kimdir? Son durumu hakkında bilgi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği’nin başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybettiği iddia edilirken, kulüpten ilk açıklama geldi..
İlhan Cavcav kimdir? Son durumu hakkında bilgi İlhan Cavcav kimdir? Son durumu hakkında bilgi İlhan Cavcav kimdir? Son durumu hakkında bilgi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, rahatsızlanarak yoğun bakıma ünitesine kaldırılmış ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.

Bu haberin ardından bazı siteler efsane başkanın hayatını kaybettiğini iddia etti.

Gençlerbirliği Basın sözcüsü Ali Rıza Koç, İlhan Cavcav'ın son durumu hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Koç'un açıklamalarından Aspor.com.tr'nin derledikleri:

"İlhan başkan, gece 5'ten sonra beyindeki bir kanama tanısıyla hastaneye yatırıldı. Şuanda yoğun bakımda doktorlar müdahale ediyorlar. Makineye bağlı olarak yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Şuanda hastanedeyiz. Ailesi kulüp yetkilileri sevenleri burada. Bu tür yayınları yaparken insanların daha sorumlu olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. 5'ten beri buradayız. Doktorların müdahalesi sürüyor. Bu haberleri kimler nereden çıkarıyor bilmiyoruz. Bu tür zamanlarda insanların daha sorumlu yayın yapması gerektiğini düşünüyorum."

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, İlhan Cavcav'ın yoğun bakımda makineye bağlı yaşatıldığını açıkladı.

İlhan Cavcav'ın özel doktoru Hatipoğlu, Cavcav'ın yoğun bakıma alındığı Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Cavcav başkanımızı evde geçirdiği bir travma sonrasında gece yarısı saat 03.00'ten itibaren şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye getirdik. Hastanede hemen tomografisi çekildi. Kafa kraniyal kanaması olduğu saptandı ve hastamız acil yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda makineye bağlı yaşatılıyor. Geldiğinden beri durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı. Şu anda vefat durumu yok. Beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını söylediler. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makineye bağlı izleyeceklerini belirttiler."

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İLHAN CAVCAV KİMDİR?

Ankara’da 1935 yılında doğan İlhan Cavcav, Priştine’den Türkiye’ye göç eden bir ailenin çocuğudur. İki çocuk babası olan İlhan Cavcav aynı zamanda, oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun dayısıdır. Eğitim yaşamına Ankara 10. Yıl İlkokulu’nda başlayan Cavcav, öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının işlettiği değirmende çalıştı. İlkokuldan sonra Gençlerbirliği’nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi’nde eğitimine devam eden Cavcav, ailesinin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verip, 14 yaşında aile şirketinin veznesinde ve sonrasında şirket muhasebesinde çalışmaya başladı. Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi birçok profesyonel futbolcu bulunan İlhan Cavcav’ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet’in dikkatini çekmesiyle başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve santraf (stoper) mevkisinde oynamaya başladı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT’de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor’a gitti. Bahçeli’deki ilk maçını PTT’ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı. İlerleyen yıllarda Gençlerbirliği kulübünün yönetim kuruluna girerek 1978’de kulüp başkanı oldu. Dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşen Cavcav, başkanlığa kısa bir süre ara verdi. 1981 yılında anlaşmazlıkların çözülmesiyle takıma başkan olduğunda Gençlerbirliği 3. Lig’e düşmek üzereydi. 2. ve 3. liglerin birleştirilmesini futbol yöneticilerine kabul ettiren Cavcav, böylelikle Gençlerbirliği’nin tekrar 2. Lig’e dönmesini sağladı. Bir sezon sonra 1. Lig’e yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri Türkiye Birinci Ligi’nin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu. Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösteren Gençlerbirliği, modern tesislere sahip olan bir futbol kulübü haline geldi.

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