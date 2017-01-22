22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

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Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda
Petrol sektörü uzmanları, son veriler ışığında akaryakıt fiyatlarında indirim bekliyor.
Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Akaryakıt fiyatlarına dolar kurundaki yükseliş gerekçesiyle peş peşe zam yapıldı. Böylece 1 litre benzinin fiyatı, 5.5 TL’ye kadar yaklaştı. Ancak art arda zamlanan akaryakıt fiyatlarında, geriye gidiş sinyali gelmeye başladı. 

'PAZARTESİ GELEBİLİR'

Petrol sektörü uzmanları, ham petrol ve kurda bir miktar gevşeme olduğunu belirterek, “Bugünkü veriler dikkate alındığında motorinde pazartesi günü indirim hesaplanıyor. Motorini, benzin izleyecek” dedi.

'İNDİRİM MİKTARI'

Uzmanlar, indirim miktarıyla ilgili soru üzerine, “Motorinde 8-9 kuruş olabilir. Benzinde de bu düzeyde belki bunun biraz üstünde indirim hesaplanıyor” dedi. 

EN SON İNDİRİM NE ZAMAN YAPILDI?

BENZİN: 5 Kasım 2016, 8 kuruş indirimle 4.76 liraya gerilemişti.

MOTORİN: 8 Kasım 2016, 5 kuruş indirimle 4.09 liraya inmişti.

Habertürk

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