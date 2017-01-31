31 Ocak 2017 Salı4 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:09Öğle 13:25İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 6°C Adana
    • -2°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 86.266 0.03
  • Altın: 146,594 0.96
  • Dolar: 3,7835 -0.09
  • Euro: 4,0701 0.61

Sigaranın Zararları Bireysel Olmaktan çok uzak

»
Sigaranın Zararları Bireysel Olmaktan çok uzak
Bireysel olduğu sanılan bir bağımlılık olan sigara bağımlılığı, geçen yüzyılın ikinci yarısında keşfedilmeye başlanılan son derece ağır ve yıkıcı etkilere sahiptir.
Sigaranın Zararları Bireysel Olmaktan çok uzak Sigaranın Zararları Bireysel Olmaktan çok uzak Sigaranın Zararları Bireysel Olmaktan çok uzak

Bireysel olmaktan çok öte etkilere sahip olan sigara kullanımı, tüm toplumların ve gelecek nesillerin sağlığını tehdit eden etkiler ortaya koyar. Pek çok kronik sağlık sorununun doğrudan oluşturucusu olan sigara, aynı zamanda pek çok sağlık sorununun da tetikleyicisi olarak işlev görür ve bu durum kaçınılmazdır. Kullanan kişinin kendi sağlığı üzerinde oluşan bu etkilerin yanı sıra, bulunduğu ve sigara kullandığı tüm çevrede de bu etkiler ve hatta kendisinden daha fazlası görülür. Çevreye bu denli zarar veren başka bir bağımlılık türü bulunmadığı gibi bu durumun bilinmesine rağmen sigara bağımlılığı giderek artmaya devam eden bir grafik içerisindedir. Böylesine büyük bir tehdit olan sigara kullanımı, tüm bilinenlere ve yaşam kalitesi üzerinde de son derece olumsuz etkiler oluşturmasına rağmen, içerisinde bulunan 8 binden fazla zararlı maddenin oluşturduğu yüksek bağımlılık yapma seviyesi nedeniyle kolay bir şekilde bırakılamaz. Bu konuda süren pek çok çalışma bulunur ve süren çalışmalarda, sigarayı bırakmayı kolaylaştıran çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. Bu yöntemler arasında özellikle son yıllarda öne çıkan elektronik sigara yöntemi, oldukça işlevsel ve olumlu istatistiki sonuçlar ortaya koymaya başlamıştır.

Elektronik sigara likit kullanılan ve bu likitin yüksek ısıyla karşılaştırılarak buharlaşmasını sağlayan bir mekanizmaya sahiptir. Buharlaşan bu likitin sigara gibi içilmesi suretiyle, likitte kullanıcı tarafından belirlenmiş olan nikotin vücuda alınır ve bağımlılık bu şekilde kontrol altında tutulur. Sigaranın içerisinde bulunan ve bağımlılık yapıcı nikotin dışında, diğer zararlı maddelerin alınmamaya başlanması, insan sağlığı üzerinde doğrudan olumlu etkiler ortaya koyar. Zaman içerisinde kullanıcı tarafından likitin içerisindeki nikotin oranı sürekli düşürülerek sıfır noktasına çekilir ve bu sayede sigara içiyormuş gibi sigaradan kurtulunması sağlanır.

Sigara içme tecrübesini büyük oranda taklit eden bu yöntem, sigarayı bırakma çalışmalarını kullanıcılar için son derece kolaylaştırır. Sigara bırakma yöntemleri arasında, kısa zamanda kendisine hatırı sayılır bir yer edinmiş olan esigara, giderek daha fazla kişi tarafından kullanılıyor ve giderek daha fazla kişinin sigara bağımlılığından kurtulmasını olanaklı kılıyor. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Agario Furyası Devam Ediyor!Agario Furyası Devam Ediyor!Yediden yetmiş yediye çok sayıda oyun severin ilgisini çekmeye devam eden ve her geçen gün kullanıcı sayısını da arttırmayı başaran bu özel oyun, mobil dünyada da yerini almış durumda ve ios ile birlikte Google play mağazalarında da yerini alıyor.
Uçak bileti fiyatlarıUçak bileti fiyatlarıGeçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden üniversite arkadaşları ile birlikte yeniden buluşma kararı aldık.
Sigaranın Zararları Bireysel Olmaktan çok uzakSigaranın Zararları Bireysel Olmaktan çok uzakBireysel olduğu sanılan bir bağımlılık olan sigara bağımlılığı, geçen yüzyılın ikinci yarısında keşfedilmeye başlanılan son derece ağır ve yıkıcı etkilere sahiptir.
İlhan Cavcav kimdir? Son durumu hakkında bilgiİlhan Cavcav kimdir? Son durumu hakkında bilgiSpor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği’nin başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybettiği iddia edilirken, kulüpten ilk açıklama geldi..
Ayberk Atilla kimdir? Neden hayatını kaybetti?Ayberk Atilla kimdir? Neden hayatını kaybetti?Ayberk Atilla kimdir? Usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu.
Orhan Ölmez öldü mü? Sağlık durumu nasıl? Orhan Ölmez kimdir?Orhan Ölmez öldü mü? Sağlık durumu nasıl? Orhan Ölmez kimdir?Komşuları tarafından evinin önünde darp edilen Sanatçı Orhan Ölmez'in sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikesi var mı? Hangi hastanede kalıyor? Kaç yerinden bıçakladılar? Orhan Ölmez kimdir? İşte cevabı..
  • ATO'nun yeni başkanı Gürsel Baran Kimdir? Emine Erdoğan'ın akrabası mı?03 Aralık 2016 Cumartesi 14:42
  • Erdal Tosun kimdir kaç yaşındaydı nereliydi?30 Kasım 2016 Çarşamba 08:38
  • Fidel Castro kimdir kaç yaşında hayatını kaybetti?26 Kasım 2016 Cumartesi 08:48
  • Ankara'da deprem mi oldu? Son dakika kaç şiddetinde oldu?26 Kasım 2016 Cumartesi 08:44
  • Ayasofya ibadete açılıyor mu?21 Kasım 2016 Pazartesi 12:30
  • Alaaddin Us hayatını kaybetti21 Kasım 2016 Pazartesi 12:15
  • MHP gazetesi Ortadoğu’dan ilginç anayasa yorumu21 Kasım 2016 Pazartesi 11:58
  • İzmir'de FETÖ operasyonu: 39 gözaltı21 Kasım 2016 Pazartesi 11:55
  • Mantardan ekmek yaptı21 Kasım 2016 Pazartesi 11:40
  • Otogaz'a zam yolda!21 Kasım 2016 Pazartesi 10:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri