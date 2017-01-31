Sigaranın Zararları Bireysel Olmaktan çok uzak

Bireysel olmaktan çok öte etkilere sahip olan sigara kullanımı, tüm toplumların ve gelecek nesillerin sağlığını tehdit eden etkiler ortaya koyar. Pek çok kronik sağlık sorununun doğrudan oluşturucusu olan sigara, aynı zamanda pek çok sağlık sorununun da tetikleyicisi olarak işlev görür ve bu durum kaçınılmazdır. Kullanan kişinin kendi sağlığı üzerinde oluşan bu etkilerin yanı sıra, bulunduğu ve sigara kullandığı tüm çevrede de bu etkiler ve hatta kendisinden daha fazlası görülür. Çevreye bu denli zarar veren başka bir bağımlılık türü bulunmadığı gibi bu durumun bilinmesine rağmen sigara bağımlılığı giderek artmaya devam eden bir grafik içerisindedir. Böylesine büyük bir tehdit olan sigara kullanımı, tüm bilinenlere ve yaşam kalitesi üzerinde de son derece olumsuz etkiler oluşturmasına rağmen, içerisinde bulunan 8 binden fazla zararlı maddenin oluşturduğu yüksek bağımlılık yapma seviyesi nedeniyle kolay bir şekilde bırakılamaz. Bu konuda süren pek çok çalışma bulunur ve süren çalışmalarda, sigarayı bırakmayı kolaylaştıran çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. Bu yöntemler arasında özellikle son yıllarda öne çıkan elektronik sigara yöntemi, oldukça işlevsel ve olumlu istatistiki sonuçlar ortaya koymaya başlamıştır.

Elektronik sigara likit kullanılan ve bu likitin yüksek ısıyla karşılaştırılarak buharlaşmasını sağlayan bir mekanizmaya sahiptir. Buharlaşan bu likitin sigara gibi içilmesi suretiyle, likitte kullanıcı tarafından belirlenmiş olan nikotin vücuda alınır ve bağımlılık bu şekilde kontrol altında tutulur. Sigaranın içerisinde bulunan ve bağımlılık yapıcı nikotin dışında, diğer zararlı maddelerin alınmamaya başlanması, insan sağlığı üzerinde doğrudan olumlu etkiler ortaya koyar. Zaman içerisinde kullanıcı tarafından likitin içerisindeki nikotin oranı sürekli düşürülerek sıfır noktasına çekilir ve bu sayede sigara içiyormuş gibi sigaradan kurtulunması sağlanır.

Sigara içme tecrübesini büyük oranda taklit eden bu yöntem, sigarayı bırakma çalışmalarını kullanıcılar için son derece kolaylaştırır. Sigara bırakma yöntemleri arasında, kısa zamanda kendisine hatırı sayılır bir yer edinmiş olan esigara, giderek daha fazla kişi tarafından kullanılıyor ve giderek daha fazla kişinin sigara bağımlılığından kurtulmasını olanaklı kılıyor.